Orologi Hamilton film Oppenheimer: dentro il mondo del cinema da oltre 90 anni, Hamilton è il marchio orologiero dei registi. Da quando, nel 1932, è iniziata la collaborazione con Hollywood e l’industria cinematografica, gli orologi Hamilton sono comparsi in oltre 500 film.

Ogni Hamilton presente in un film è il risultato di un profondo rapporto con registi e professionisti del cinema. La collaborazione va dallo sviluppo di orologi creati su misura, all’utilizzo di modelli già in collezione, alla ricerca di segnatempo storici adatti per l’epoca rappresentata nel film. Ogni volta ciascun orologio attentamente scelto o creato serve a definire sia il carattere che la visione del regista.

I segnatempo di Hamilton sono il fil rouge di Oppenheimer, l’ultimo film di Christopher Nolan prodotto dalla Universal Pictures e in tutti i cinema a partire dal 23 agosto 2023. Tuttavia, reperire gli orologi non è stata un’impresa facile.

Nolan è famoso per la sua attenzione al dettaglio sia nella ricostruzione della trama che dei personaggi. Il noto regista ha dunque affidato a Hamilton il compito di trovare i segnatempo giusti che esprimessero appieno la sua visione. Per raggiungere il massimo livello di precisione e accuratezza e integrarlo con i tratti caratteriali dei personaggi, Hamilton ha selezionato svariati segnatempo vintage destinati ad accompagnare al polso i tre protagonisti del film: J. Robert Oppenheimer, Katherine “Kitty” Oppenheimer e il generale Leslie Groves, Jr.

Nonostante la ricchezza degli archivi di Hamilton, i segnatempo di Oppenheimer sono stati tutti selezionati a partire da collezioni private. Contattando l’ampia rete di appassionati e collezionisti sono riusciti a trovare ben sei segnatempo vintage, adatti a essere contestualizzati negli anni Trenta e Quaranta.

Per J. Robert Oppenheimer, rappresentato da Cillian Murphy, ha scelto scelto tre modelli: Cushion B, Endicott e Lexington incarnano ciascuno il tipico design heritage americano con esplosioni di Art Deco. Le referenze rappresentano un perfetto equilibrio tra la precisione scientifica e il carattere pionieristico del personaggio.

Kitty Oppenheimer invece, interpretata da Emily Blunt, si accompagna al ricercato Lady Hamilton A-2 in oro 14k. Infine, si può ammirare la brillante versatilità in ambito militare di Hamilton grazie al Piping Rock e al Military Ordnance al polso del generale Leslie Groves, Jr., interpretato da Matt Damon.

Oppenheimer segna un nuovo capitolo dell’importante collaborazione di Hamilton con Christopher Nolan.

