Hamilton Boulton Indiana Jones e il Quadrante del Destino: il leggendario eroe archeologo, Indiana Jones, torna sul grande schermo il 28 giugno nel film Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’ultimo capitolo dell’iconico franchise. Per il suo ritorno in scena Indy indosserà il Boulton, l’iconico orologio anni Quaranta di Hamilton.

Gli orologi Hamilton e i film hollywoodiani sono un connubio consolidato da oltre 90 anni. Il marchio Hamilton compare al polso di molti personaggi famosi, contribuendo a conferire autenticità alla dinamica della storia e dei protagonisti e arricchendo lo storytelling cinematografico di nuove sfaccettature.

Anche questa volta Hamilton si troverà al polso di uno dei più grandi avventurieri della storia della settima arte. Per garantire che gli orologi siano perfettamente in linea con il periodo storico dei costumi di scena, ideati da Joanna Johnston, Hamilton ha lavorato fianco a fianco con Ben Wilkinson, che nel film cura gli arredi scenici.

Insieme alla frusta e al fedora, il Boulton di Hamilton cattura nel dettaglio l’essenza del personaggio. Dotato di intelligenza investigativa e mosso dall’urgenza di perseguire nobili obiettivi, Indy è famoso per la sua capacità di sfuggire ai pericoli all’ultimo minuto. In Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il Boulton di Hamilton accompagna il professore e scandisce le sue fughe ogni volta che si trova a affrontare nuove avventure. Il fedelissimo amico di Indy, Renaldo, indossa il Khaki Navy Scuba in versione speciale. Entrambi i segnatempo di Hamilton sono autentiche stelle del cinema.

Introdotto per la prima volta negli anni Quaranta, il Boulton è la quintessenza della collezione American Classic. Reinventato diverse volte, è stato modernizzato pur conservando la caratteristica cassa a cuscino, tipica dell’estetica dell’Art Deco. Con un quadrante bianco, un secondo quadrante più piccolo e l’iconica numerazione in stile serif, quest’orologio classico fonde la consolidata tradizione Hamilton con la precisione d’avanguardia dell’orologeria svizzera. Riferimento imprescindibile dell’eredità Hamilton, il Boulton merita appieno le luci della ribalta del grande schermo.

Robusto e versatile, il Khaki Navy Scuba è pronto a seguirti al polso ovunque, dagli ambienti più ostili alla comparsa al cinema come cammeo. Perfetto per qualsiasi contesto, quest’orologio dallo spirito avventuroso può essere tuo in una pluralità di taglie e modelli.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.