La gamma di Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona è stata interamente rinnovata. Il marchio ha rivisitato la cassa di questo cronografo che sin dal suo lancio si distingue per il suo design unico, inserendo alcuni dettagli nuovi e raffinati. Il quadrante, in particolare, evidenzia un nuovo equilibrio grafico e, grazie a un armonioso gioco di colori, un contrasto più marcato tra il fondello e i contatori o i loro anelli.

La cassa Oyster esibisce un nuovo design e le sue linee risultano valorizzate dai riflessi di luce sulle anse e sui fianchi della carrure. Nelle declinazioni dotate di lunetta Cerachrom, il bordo sottile di quest’ultima è realizzato nello stesso metallo della carrure.

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona: caratteristiche

Da quest’anno, il Cosmograph Daytona ospita il calibro 4131. Questo nuovo movimento cronografo è un’evoluzione del calibro 4130 e integra alcune delle principali innovazioni che Rolex ha apportato ai propri movimenti, tra le quali lo scappamento Chronergy.

Il Cosmograph Daytona in platino 950, tanto prestigioso quanto emblematico, esibisce oggi un fondello trasparente e una massa oscillante realizzata in oro giallo 18 ct. Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona vanta la certificazione di

Cronometro Superlativo che garantisce prestazioni al polso fuori dal comune.

Tra le declinazioni del Cosmograph Daytona di nuova generazione presentate, quella in platino 950, riconoscibile anche per via del quadrante blu ghiaccio, è dotata di una lunetta Cerachrom monoblocco in ceramica marrone. Le declinazioni in acciaio Oystersteel con quadrante laccato bianco e in oro giallo 18 ct con quadrante dorato e contatori nero vivo, invece, presentano una lunetta Cerachrom in ceramica nera. Le graduazioni, i numeri e le iscrizioni della scala tachimetrica scavati sono colorati mediante deposito di platino o di oro giallo secondo una tecnica PVD.

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona: la cassa Oyster

La cassa Oyster del Cosmograph Daytona di nuova generazione, di 40 mm di diametro e garantita impermeabile fino a 100 metri di profondità, è un esempio di robustezza e di affidabilità. La carrure delle declinazioni presentate è ricavata da un blocco massiccio di acciaio Oystersteel, di oro giallo o Everose 18 ct, oppure di platino 950.

Il fondello con scanalature sottili è avvitato ermeticamente con un apposito strumento; in questo modo, solo gli orologiai abilitati da Rolex possono accedere al movimento. La corona di carica Triplock, dotata di un sistema di tripla impermeabilizzazione e protetta da apposite spallette ricavate nella carrure, è saldamente avvitata alla cassa alla stregua dei pulsanti del cronografo.

Il vetro è in zaffiro praticamente antiscalfitture e beneficia di un trattamento antiriflesso. La cassa Oyster, completamente impermeabile, protegge in modo ottimale il movimento che ospita. Nel Cosmograph Daytona in platino 950, la cassa è dotata di un fondello trasparente in vetro zaffiro con trattamento antiriflesso che permette di ammirare le decorazioni del movimento e le rotazioni della massa oscillante.

Il Calibro Perpetual 4131

Il Cosmograph Daytona di nuova generazione è dotato del calibro 4131, un movimento cronografo interamente sviluppato e prodotto da Rolex, presentato quest’anno. Questo movimento meccanico a carica automatica, quintessenza della tecnologia, assicura prestazioni elevate, in particolare a livello della precisione, dell’autonomia, del comfort di utilizzo e dell’affidabilità.

Il cronografo è innescato mediante un meccanismo robusto con ruota a colonne a innesto verticale, che permette un avvio istantaneo ed

estremamente preciso. Il calibro 4131 esibisce ponti decorati a Côtes de Genève Rolex, una decorazione che si distingue dalle Côtes de Genève tradizionali per la presenza di una sottile scanalatura lucida tra ogni striatura.

Il calibro 4131 integra lo scappamento Chronergy brevettato che garantisce contemporaneamente un alto rendimento energetico e un’estrema sicurezza di funzionamento. Realizzato in nichel-fosforo, questo scappamento resiste ai campi magnetici elevati. Il movimento comprende anche la spirale Parachrom blu, prodotta da Rolex in una lega paramagnetica.

Questa spirale, inoltre, vanta una grande stabilità rispetto agli sbalzi di temperatura e un’elevata resistenza agli urti ed è dotata di una curva terminale Rolex che assicura la regolarità di marcia in ogni posizione. L’organo regolatore è montato sul dispositivo antiurto Paraflex ad alto rendimento, sviluppato dal Marchio e brevettato, che conferisce al movimento una maggiore resistenza agli urti. Per quanto riguarda la massa oscillante, quest’ultima è dotata di un cuscinetto a sfere ottimizzato.

II calibro 4131 è animato da un sistema di carica automatica con rotore Perpetual. Grazie all’architettura del suo bariletto e al rendimento superiore del suo scappamento, il calibro 4131 vanta una riserva di carica di circa 72 ore.

I bracciali Oyster e Oysterflex

Tra le declinazioni del Cosmograph Daytona di nuova generazione presentate, quella in platino 950, riconoscibile per via del quadrante blu ghiaccio, è abbinata a un bracciale Oyster. La declinazione in acciaio Oystersteel e quella in versione Rolesor giallo (abbinamento di acciaio Oystersteel e oro giallo), che esibiscono entrambe un quadrante laccato bianco, e la declinazione in oro Everose 18 ct con quadrante nero vivo e contatori Sundust sono dotate dello stesso bracciale.

Sviluppato alla fine degli anni ’30, questo bracciale a tre file è tuttora il bracciale più diffuso tra gli orologi della collezione Oyster Perpetual e si distingue per la sua robustezza. La nuova declinazione in oro giallo 18 ct con quadrante dorato e contatori nero vivo, invece, è abbinata a un bracciale Oysterflex. Sviluppato da Rolex e brevettato, questo innovativo bracciale è costituito di due lame metalliche sagomate e flessibili – una per ognuna delle due parti del cinturino – rivestite di elastomero nero ad alte prestazioni.

I bracciali Oyster e Oysterflex del Cosmograph Daytona sono dotati di un fermaglio di sicurezza Oysterlock con chiusura pieghevole che previene qualsiasi apertura involontaria.

—–

