Mido Mulitifort Harbour Bridge: il nuovo orologio in edizione limitata

Il brand festeggia 20 anni di passione per l’architettura con il lancio del quarto modello della serie di cinque: il Mido Mulitifort Harbour Bridge. Questa edizione per l’anniversario, realizzata in acciaio, incarna la robustezza e l’affidabilità, le caratteristiche distintive della collezione più antica di Mido, proprio come l’Harbour Bridge di Sydney che l’ha ispirata.

I famosi cavi di sospensione del ponte sono rappresentati dalle Côtes de Genève che decorano il quadrante antracite di questo segnatempo unico, mentre la silhouette della struttura in Super-LumiNova nero, si illumina di verde al buio. Un astuccio speciale decorato con un medaglione commemorativo ospita ogni orologio di questa rara edizione limitata di 1.932 pezzi – un riferimento all’anno d’inaugurazione del ponte. Oltre al suo elegante stile urbano, questo Multifort offre prestazioni formidabili grazie al suo calibro 80, che promette fino a 80 ore di autonomia.

Mido Mulitifort Harbour Bridge: un monumento al polso

Sul suo quadrante color antracite, decorato con Côtes de Genève, che richiamano i cavi di sospensione dell’Harbour Bridge è raffigurato anche il ponte in Super-LumiNova nero. Al buio, la sostanza fosforescente fa la sua magia, le sue linee appaiono in verde abbinandosi a indici e lancette delle ore e dei minuti, che sono anch’essi luminescenti.

Durante il giorno, la luce gioca sulle superfici delle lancette sfaccettate di ore e minuti e sugli indici lucidi, che si stagliano contro la tonalità profonda del quadrante. Con il passare del tempo, le sue diverse facce trasformano il polso e offrono un’esperienza urbana in continua evoluzione. Un’apertura a ore 3 visualizza il giorno e la data, una funzione di tutti i giorni molto utile.

Finemente lavorato in acciaio – con l’alternanza di superfici lucide e satinate per una maggiore eleganza – questo nuovo Multifort racchiude perfettamente il DNA della collezione. L’acciaio inossidabile è un materiale particolarmente robusto grazie alla sua resistenza alla corrosione. Con una corona a vite e un’impermeabilità fino a 100 m, non c’è esperienza urbana che il Multifort non possa gestire.

Dietro le quinte, il Calibro 80 garantisce una riserva di carica fino a 80 ore, perfetta per girare in città senza preoccuparsi di ricaricare il meccanismo. Ultimo ma non meno importante, sul fondello di questo modello è inciso un disegno dell’Harbour Bridge di Sydney che lo ha ispirato.

