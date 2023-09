Le ultime foto spia del Tesla Cybertruck avvistato in un Tesla Service

Il Tesla Cybertruck è stato di recente avvistato in un Tesla Service degli Stati Uniti, probabilmente in Texas o California, ancora camuffato.

Come annunciato dallo stesso Elon Musk, il primo pick up elettrico del marchio californiano uscirà definitivamente entro metà 2024 e queste foto sembrano dimostrare la verità delle sue parole. Il Cybertruck fu presentato nel 2019 e da allora la sua produzione è stata continuamente rinviata.

Tesla Cybertruck è quasi pronto?

Il 2023 è un anno di cambiamenti per Tesla, che da qualche anno era un po’ stazionaria. Prima l’aggiornamento di Model S e Model X Plaid, con il nuovo volante Joke, discusso come sempre.

Più atteso, poi, l’aggiornamento di Tesla Model 3, che ora gode di autonomia superiore e fino a 678 km per la versione Long Range. Un cambiamento soprattutto esterno, con un’anteriore finalmente all’altezza e più in armonia con il resto del design della vettura, già disponibile alle consegne da ottobre 2023 e senza troppe variazioni di prezzo rispetto al modello uscente.

Il lancio del Cybertruck, forse già entro la fine del 2023, potrebbe essere la terza novità del marchio. La foto che lo immortala, del resto, fa vedere un veicolo pronto. Sembra molto simile a quello presentato nel 2019, quindi sempre con forme molto estranianti e futuristiche. Notiamo i cerchi in lega in nero lucido e tutta la zona posteriore in plastica rinforzata, e poco di più.

Il pick up, che competerà direttamente con Rivian R1T e Ford F-150 Lightning negli Stati Uniti, potrebbe avere potenza tra i 500 e gli 800 CV, e sicuramente la trazione integrale. Non sappiamo nulla di più, ma tutte le informazioni, ormai, dovrebbero essere rilasciate a breve.

