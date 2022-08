APL McLaren sneakers: la nuova edizione limitata HySpeed

APL McLaren sneakers: il produttore di supercar di lusso e il marchio di calzature sportive ad alte prestazioni, hanno unito le forze per creare una nuova gamma di calzature di lusso che affina ulteriormente il design, le prestazioni e la tecnologia.

Ispirata alle iconiche supercar e hypercar McLaren, il primo prodotto, il frutto della collaborazione è l’edizione limitata APL McLaren HySpeed, che propone una nuova ed accattivante trainer da corsa ad alte prestazioni, ma adatta per tutti gli usi, che segna la prima collaborazione nel settore delle calzature del produttore di supercar di lusso.

APL McLaren sneakers: HySpeed, le caratteristiche

Dalla tecnologia brevettata Load ‘N Launch di APL progettata per aumentare istantaneamente il salto verticale, alla Speedtail vettura iper-lussuosa della McLaren e l’enfasi sulla riduzione del peso del veicolo per massimizzare l’efficienza e l’esperienza, il desiderio di superare i limiti è al centro del pensiero delle due aziende.

Unendo la ricerca di prestazioni e materiali di lusso con l’artigianato di livello mondiale, tecniche di all’avanguardia e un design innovativo, APL e McLaren rappresentano l’apice del lusso e delle prestazioni.

Questa calzatura originale ha una silhouette completamente nuova, che è stata progettata come una trainer da corsa per tutti gli usi, lanciata in cinque colorazioni, ed è direttamente influenzata dalle supercar McLaren.

L’APL McLaren HySpeed presenta un’intersuola divisa in tre parti con pod APL FutureFoam nella parte anteriore e posteriore che sono collegati da una piastra in fibra di carbonio leggera a tutta lunghezza sormontata da un massimo composto dell’intersuola infuso di azoto per la massima reattività.

Inoltre, la scarpa ha un tallone in microfibra con ali estese e un sistema di montaggio interno avanzato con imbottitura del tallone in tre pezzi e il caratteristico Souffle Sockliner di APL.

La suola fa riferimento anche ai dettagli di design delle supercar McLaren, con un disegno del battistrada ispirato agli pneumatici ad alte prestazioni progettate per assicurare velocità e aderenza.

La sneaker APL McLaren è disponibile in White/McLaren Orange, White/Black/Ombre, Rose Dust/Creme, Energy/Metallic Silver e McLaren Orange ed è disponibile al prezzo di 450 dollari.

