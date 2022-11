Una McLaren Senna da 1 milione di dollari distrutta in un incidente

Sono state condivise in rete le immagini di una McLaren Senna da 1 milione di dollari completamente distrutta dopo un incidente ad un incrocio. Nel video vediamo prima una Chevrolet Cobalt, ovvero la versione americana della Opel Astra, con il paraurti anteriore deformato. Il danno sembra importante, a giudicare di quanto si sia “ridotta” la zona del motore ed il cofano, ma è quando lo smartphone che riprende tutto si sposta sull’altra auto, possiamo vedere il disastro.

La McLaren Senna da 800 cv è stata infatti colpita dalla Chevrolet sul lato sinistro, mandando in frantumi la fibra di carbonio, con portiera e telaio completamente andati. Secondo il proprietario l’entità dei danni è tale che non sarà possibile ripararla. Tuttavia, dovremo aspettare per vedere se questa Senna sarà effettivamente distrutta. Per quanto riguarda la Cobalt, dato lo stato della parte anteriore, probabilmente sarà destinata alla rottamazione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Possiamo poi vedere quello che resta della McLaren ricoverata con officina sul canale Youtube “The Hamilton Collection“. Il canale con oltre 300.000 follower sulla piattaforma, realizza quotidianamente video grazie ad un parco macchine impressionante. Oltre a questa McLaren Senna, possiamo trovare nella collezione una McLaren P1, una Ferrari LaFerrari, una Bugatti Chiron, una Porsche 918 Spyder e una Pagani Huayra.

La Senna in versione “Black and Napier Green” non è rimasta a lungo con questo proprietario. Il modello 2019 è stato aggiunto alla collezione solo poche settimane fa. Il produttore musicale canadese Deadmau5 è il precedente proprietario di questo esemplare.

