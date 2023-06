L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e Utility, brand workwear di Diadora, annunciano la nascita di una partnership tecnica. Utility si impegnerà, infatti, a tutelare la sicurezza di addetti e addette ai lavori dell’Autodromo, fornendo loro scarpe antinfortunistiche di alta qualità che li proteggano da qualsiasi rischio connesso alla professione.

Il modello selezionato per i commissari è Fly Litebase Matryx, stato dell’arte del segmento antinfortunistico, che unisce le migliori tecnologie per garantire il massimo in termini di performance, leggerezza e comodità della calzata.

Per le commissarie, invece, è stata scelta la calzatura Athena, altamente innovativa perché progettata appositamente sull’anatomia del piede femminile. Forma, fitting e drop sono studiati per accogliere e sostenere il piede in totale sicurezza e per garantire il massimo comfort.

Indossandole il personale dell’Autodromo, con particolare riferimento ai commissari di pista, si assicurerà la massima protezione in qualsiasi circostanza grazie alla portata innovativa e al know-how sportivo che accompagnano da sempre la progettazione delle calzature Utility Diadora.

Le Fly Litebase Matryx presentano, infatti, materiali altamente tecnologici nella propria struttura, come il puntale multistrato in fibra di carbonio ultraleggero, atermico e amagnetico; la tomaia in tessuto tecnico multifibra Matryx altamente traspirante e resistente e, infine, la suola Vibram Litebase, molto leggera, utilizzata tipicamente nel mondo outdoor e montata su questa linea, in esclusiva europea per Utility, per garantire estrema stabilità, massimo grip e un’ottima durata.

Le scarpe antinfortunistiche Athena di Utility sono dotate di una suola in poliuretano espanso, a cellule aperte bi-densità con carboni attivi per garantire una distribuzione ottimale delle pressioni plantari tra teste metatarsali e tallone. L’intersuola, in poliuretano espanso D-Light, assicura un’ammortizzazione senza eguali e la massima stabilità del piede. Il battistrada si caratterizza per un design e una conformazione inediti: in poliuretano compatto, con tappi di forma rotonda che assicurano un’ottima resistenza allo scivolamento.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.