Navee V25i Pro è il nuovo monopattino elettrico progettato per i pendolari alla ricerca di un mezzo di trasporto economico, ecologico e portatile. Il V25i Pro ridefinisce gli standard dei monopattini, grazie a un connubio di prestazioni elevate, funzionalità innovative e un design orientato alla sostenibilità.

Il Navee V25i Pro si distingue per il suo design DoubleFilp, una caratteristica che lo rende estremamente compatto e facile da riporre. Questo meccanismo di piegatura consente di risparmiare il 66% di spazio rispetto ai modelli tradizionali, rendendolo ideale per pendolari che si muovono in spazi urbani affollati. La portabilità del V25i Pro riduce notevolmente i problemi di parcheggio e manovra in spazi ristretti.

Navee V25i Pro: caratteristiche

La tecnologia EasyCommuting del V25i Pro, alimentata da un motore robusto da 600 W (300 W nominali), offre una velocità massima di 20 km/h. Questo permette di muoversi agevolmente nel traffico urbano. La combinazione di un sistema di recupero dell’energia di grado automobilistico e pneumatici a bassa resistenza al rotolamento consente un’autonomia massima di 25 km per ogni viaggio.

Il design ergonomico del V25i Pro, con pneumatici anteriori e posteriori da 10″, assicura una guida confortevole e fluida, superando senza sforzo gli ostacoli urbani. Per garantire gli standard di conformità, il V25i Pro è dotato di indicatori di direzione, migliorando la sicurezza e la segnalazione delle intenzioni di guida. Inoltre, è progettato con uno slot predefinito per la targa, facilitando il processo di immatricolazione.

La sicurezza è una priorità per Navee, motivo per cui il V25i Pro include un sistema di frenata doppio con E-ABS anteriore e freno a tamburo posteriore, garantendo arresti sicuri e controllati.

Il Navee V25i Pro è già disponibile per l’acquisto a un prezzo di lancio esclusivo di 299 euro, fino al 16 dicembre. Il prezzo consigliato al pubblico sarà poi di 349 euro.

