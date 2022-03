Gli accessori indispensabili da comprare insieme al monopattino elettrico

Gli accessori indispensabili da acquistare insieme al monopattino elettrico per la sicurezza e la comodità e praticità quotidiana.

E’ arrivato finalmente il momento nel quale avete preso la decisione irrevocabile di comprare un monopattino elettrico. Certo, la libertà delle due ruote, o ruotine, è magnifica, la propulsione elettrica è fantastica, ma cosa indossare quando viaggiamo sul monopattino elettrico? Dove mettere le proprie cose, dove riporre lo zaino o il sacchetto della spesa? E soprattutto, cosa facciamo sul fronte sicurezza? Siamo abbastanza illuminati la sera? Esistono le frecce per i monopattini elettrici?

Se invece vi state informando preventivamente, qui vi indichiamo i migliori monopattini elettrici ad un prezzo dal prezzo abbordabile. Andiamo allora a controllare cosa offre il mercato in termini di accessori.

Il casco per monopattini elettrici

No, non iniziare a sbuffare. Anche se il casco non è obbligatorio, i recenti casi di incidenti sui monopattini hanno messo in evidenza che non portare il casco significa meno sicurezza.

Shinmax casco con led

Vanno bene quelli usati anche nel ciclismo, ma a questo punto consigliamo quelli con luci led e visiera smontabile, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Questo casco Shinmax fa al caso nostro perchè protegge e segnala la nostra posizione anche di giorno. E’ realizzato in PVC ad alta densità con interno in polistirene espanso EPS in modo da assorbire l’eventuale impatto. Le luci posteriori a LED si illuminano in modalità diverse: sempre acceso, lampeggio lento e lampeggio veloce. La visiera è agganciata tramite magnete, e protegge gli occhi dal pulviscolo stradale e dal sole, ed è facile da rimuovere con una mano.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime ad un prezzo molto interessante, ha registrato 1080 voti con media 4,5 su 5.

Livall Riding casco con led e auricolare wireless

Un altro esempio di casco per monopattino elettrico con luci led incorportate, ma ha anche qualcosa in più. Combina un auricolare wireless con un casco da bicicletta e si integra facilmente con lo smartphone.

Con il casco puoi ascoltare la tua musica preferita o parlare a mani libere al telefono mentre senti contemporaneamente il traffico intorno a te. Telecomando intelligente per la tua impugnatura inclusa.

Disponibile su Amazon con Spedizione gratuita

I gilet e zaini catarifrangenti o con led luminosi e indicatori di direzione

Prodotti decisamente interessanti, perché aumentano la nostra visibilità la sera, quando la luce è scarsa.

Questo giubbotto riflettente per monopattini elettrici è dotato di strisce riflettenti e luci a LED. Il LED risponderà al segnale ricevuto dal telecomando. Con il controllo wireless, è possibile utilizzarlo in sicurezza durante la guida. Può essere utilizzato come indicatore di direzione. Ha 5 segnali LED: sinistra, destra, avanti, stop e flash, dai segnali di svolta ai segnali di emergenza, per ricordare ai conducenti di mantenere la distanza.

Disponibile su Amazon con Spedizione gratuita

Questo gilet indicatori di Direzione a LED per monopattini elettrici è realizzato in un tessuto idrorepellente che impedisce efficacemente la pioggia di penetrare e il telecomando offre anche prestazioni impermeabili di alta qualità. 4 segnali LED: sinistra, destra, avanti, stop, ti consente di evitare gesti durante la guida. Design rimovibile con telecomando, può essere fissato al manico del monopattino e smontato facilmente.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime ad un prezzo molto interessante

Borse per monopattini elettrici

Se dovete trasportare qualcosa di pesante, se fa caldo o se girate con una giacca classica, questa potrebbe rovinarsi o spiegazzarsi. Tra gli accessori per monopattino elettrico, la comoda borsa da appendere al manubrio è un “must have”.

Si monta facilmente con 4 nastri di velcro. Il tessuto esterno è in poliestere, impermeabile e resistente ai raggi solari, mentre l’interno è realizzato in guscio rigido EVA, solido e non deformabile. La capacità è di 3 litri e, a seconda del monopattino elettrico, ci potrebbe stare una batteria aggiuntiva.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime ad un buon, ha registrato 38 voti con media 4,6 su 5.

Maniglia per trasporto

La maniglia per trasportare il nostro monopattino elettrico, per quando c’è la necessità di portare il monopattino a piedi, magari sui mezzi pubblici, al lavoro o a casa.

In pratica funziona come le maniglie di una borsa o di uno zaino. E’ realizzata in tessuto in gomma e nylon. La capacità di carico è di 50 kg,

E’ disponibile su Amazon con Spedizione Prime

L’antifurto per monopattino elettrico

Questo antifurto per il nostro monopattino elettrico è quello che ci vuole quando dovete lasciare in strada il vostro monopattino elettrico per un po’. Anche se è meglio portarlo in un luogo custodito, ovviamente.

E’ prodotto dalla MasterLock, con una struttura in acciaio laminato temprato e maglie con perno rinforzato. E’ molto facile da regolare, installare e da trasportare.: si piega in due e può essere riposto nella borsa sul manubrio o in uno zainetto.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

Il campanello per il monopattino elettrico

Si, può capitarci di essere nella condizione di farci sentire da qualcuno, e non necessariamente per una emergenza. Il campanello è un accessorio per monopattino elettrico utilissimo ed economicissimo, e ovviamente può essere usato anche sulle bici.

In questo caso l’utilizzo è chiaro e semplicissimo. Piuttosto, questo campanello è disponibile in tre colori (rosso, blu e nero) in modo da intonarsi con il vostro monopattino.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime ad un prezzo molto interessante

Altri accessori da prendere davvero in considerazione:

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.