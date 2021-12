TIER arriva in Italia con il primo monopattino in sharing con casco integrato ed indicatori di direzione, ha acquisito Wind Mobility.

TIER arriva in Italia con il primo monopattino in sharing con casco e frecce grazie all’acquisizione di Vento Mobility che utilizzava il marchio Wind Mobility. Con l’arrivo di TIER come socio unico di Vento Mobility, la società utilizzerà il brand, l’applicazione ed i monopattini di TIER Mobility SE per continuare ad offrire il servizio di mobilità in sharing nelle città italiane.

La particolarità è che verranno forniti agli utenti i caschi protettivi che si troveranno installati sui monopattini. Il monopattino elettrico in sharing di TIER è infatti equipaggiato con casco integrato, luci di direzione, ruota da 12 pollici e sospensioni anteriori per una guida più stabile.

Il monopattino TIER, che ha una vita media di 5 anni, è caratterizzato anche da tre freni e un manubrio antiscivolo. Inoltre, gli indicatori di direzione sono in grado di essere visibili a 360° gradi, rendendo più sicura la guida del veicolo. Le batterie sono intercambiabili e sostituibili direttamente in strada. Questa caratteristica incide significativamente sulla riduzione dell’impatto ambientale delle operazioni.

Fondata nel 2018 da Lawrence Leuschner, Matthias Laug e Julian Blessin, TIER ha sede a Berlino e attualmente opera in oltre 160 città in 17 paesi in Europa e Medio Oriente. Nata con l’obiettivo di fornire soluzioni di mobilità più sicure, eque e sostenibili, TIER ha raggiunto già dal 2020 l’obiettivo di diventare un’azienda “climate neutral”: ciò vuol dire che le sue attività non hanno alcun impatto negativo sul cambiamento climatico.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.