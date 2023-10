Le auto a pannelli solari non funzionano, Lightyear produrrà tetti solari

Niente da fare per Lightyear la start-up casa automobilistica olandese specializzata nella produzione di auto alimentate a energia solare. Di questi giorni la notizia che dopo “temporaneamente” interrotto la produzione della sua auto solare, la Lightyear 2, concentrerà gli sforzi sulla produzione di tetti solari per produttori di auto attraverso la sua controllata Lightyear Layer.

L’annuncio è giunto dopo che l’azienda olandese non è stata in grado di trovare nuovi investitori per sviluppare ulteriormente l’auto solare Lightyear 2, dopo essere uscita dalla bancarotta.

Parlando del repentino cambiamento nella strategia aziendale, Lex Hoefsloot, CEO e co-fondatore di Lightyear, ha dichiarato a Silicon Canals:

Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo notato un significativo aumento della domanda di tecnologia solare in diverse industrie. Con Lightyear Layer, costruiamo pannelli solari record con l’efficienza più elevata, sono pronti per la produzione su larga scala e per essere testati in ambienti estremi. Abbiamo avuto successo nel parlare con diverse aziende, e una di queste è un grande produttore asiatico. Tenendo conto di questi sviluppi, nonché delle lezioni apprese negli ultimi mesi, abbiamo deciso di concentrarci ulteriormente sulle nostre tecnologie di base. Ci concentreremo sulla distribuzione di sistemi solari integrati per le auto su larga scala, poiché questi sono più vicini al mercato. Per le altre tecnologie di base, come ad esempio i motori nelle ruote, Lightyear continua a rafforzare la sua strategia di collaborazione e partnership per portare sul mercato veicoli solari altamente efficienti. Crediamo che questa maggiore focalizzazione e questo approccio graduale saranno il modo più veloce per avere un impatto

Attualmente, l’azienda olandese può produrre 100.000 tetti solari all’anno nella fabbrica condivisa con l’azienda produttrice di tetti per auto Inalfa.

Che ne sarà di Lightyear 2?

Per quanto riguarda Lightyear 2, Hoefsloot ha dichiarato che l’azienda sta esplorando attivamente strategie per riportarlo in vita, con l’ambizione di introdurre veicoli solari altamente efficienti.

