Jeep Wagoneer S EV fotografata durante le riprese dello spot tv

Arrivano dagli Stati Uniti le prime foto dal vivo della nuova Jeep Wagoneer S EV, il SUV premium di medie dimensioni che si posiziona per competere con la Land Rover Range Rover Sport. Sarà disponibile nel Nord America verso la fine del 2024.

Con una linea del tetto inclinata ed una griglia di fari LED ridisegnata per migliorare l’aerodinamica, il design del Wagoneer S è sia funzionale sia esteticamente accattivante. Il SUV promette non solo un aspetto premium, ma anche prestazioni di alto livello. Le modifiche rispetto al prototipo visto tempo fa includono nuovi fari, una griglia ridisegnata e un design delle ruote aggiornato. Un elemento distintivo rimasto invariato è il grande “air blade” sul tetto posteriore, pensata per migliorare l’aerodinamica e l’efficienza.

Dal punto di vista tecnico sappiamo che il nuovo Wagoneer è basato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, progettata per automobili di nuova generazione con motorizzazioni a combustione, ibride o completamente elettriche, operando su architetture di 400 o 800 volt.

Jeep Wagoneer S EV sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica, diversificando ulteriormente l’offerta Jeep che già comprende quattro modelli di Wagoneer e Grand Wagoneer con motori a combustione interna, oltre alla famiglia di Grand Cherokee di medie dimensioni, disponibili sia in versione benzina che ibrida.

A quanto pare l’autonomia della Jeep Wagoneer S EV dovrebbe arrivare attorno ai 650 km, una potenza fino a 600 cavalli grazie a un doppio motore elettrico e la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.

