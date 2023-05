Paura di volare? Scrivi qualcosa con l’altra mano durante il volo.

Superare la paura di volare è possibile, ma è necessario affrontare un sentimento irrazionale che affligge molte persone anche in Italia. In questo articolo vogliamo esplorare un particolare un consiglio per combattere l’ansia di volare.

Per affrontare l’ansia pre-volo, è consigliabile concentrarsi su attività che ci distraggono. Ad esempio, leggere un libro interessante, ascoltare musica rilassante o guardare un film divertente possono aiutare a deviare i pensieri negativi. Inoltre, parlare con gli altri passeggeri o con l’equipaggio può distrarci ulteriormente e creare un senso di famigliarità durante il volo.

Combattere l’aerofobia durante il decollo

Mentre l’aereo sta rullando lungo la pista, contrai tutti i muscoli per circa 30 secondi, quindi rilascia e rilassati. In questo modo è possibile rilasciare sostanze chimiche prodotte dal nostro corpo, come l’adrenalina o il cortisolo, che aumentano lo stress.

Come superare la paura di volare durante le turbolenze

L’utilizzo di una penna con la mano opposta a quella solitamente utilizzata può essere un metodo insolito ma interessante per distrarre la mente e interrompere i pensieri negativi legati alla paura di volare. Questa tecnica si basa sul concetto di “rottura dei modelli mentali” o “interferenza cognitiva”.

Quando svolgiamo attività che richiedono una certa abilità motoria con la mano dominante, il nostro cervello tende a seguire schemi e abitudini consolidate. L’uso dell’altra mano rompe questi schemi consolidati, richiedendo uno sforzo maggiore e richiamando l’attenzione sulla nuova attività. Questo può aiutare a interrompere il flusso di pensieri negativi e a spostare l’attenzione su ciò che si sta facendo in quel momento.

Inoltre, l’atto di concentrarsi su un’attività insolita come scrivere con la mano non dominante richiede maggiore attenzione e concentrazione, consentendo di allontanarsi temporaneamente dalla paura di volare. Questa rottura dei modelli mentali può aiutare a distrarre la mente e a ridurre l’ansia associata al volo.

Questa tecnica potrebbe non funzionare per tutti e la sua efficacia può variare da persona a persona. Se ancora non riesci a calmarti: prendi una cannuccia, magari quella della penna, e inizia a respirare attraverso di essa. Ti impedisce di iperventilare.

Perchè le turbolenze non sono pericolose

È importante sottolineare che la turbolenza non può far cadere un aereo. Non è mai successo ed i piloti dicono che non può accadere proprio perché gli aeroplani sono progettati per resistere a forze maggiori rispetto alla turbolenza più violenta che un aereo possa subire.

L’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro in assoluto. Assicurati solo di allacciare le cinture, e di tenerle allacciate durante l’intero volo.

