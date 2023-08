Compagnia aerea si sbaglia e fa volare passeggera a 2000 km dalla sua destinazione originale.

Non sono solo i bagagli ad essere persi, talvolta le compagnie aeree perdono anche i passeggeri. E’ più o meno ciò che è accaduto con una linea aerea low cost che ha dovuto scusarsi pubblicamente con una sua passeggera. La donna a causa di un errore, è stata condotta a più di 1.500 km di distanza dal luogo in cui avrebbe dovuto atterrare.

Secondo quanto riportato da The Times of India, la signora che viaggiava con la compagnia aerea SpiceJet, si è ritrovata a Pune, a circa 150 km da Mumbai, nell’ovest dell’India, invece di Srinagar. In totale, la passeggera si è ritrovata a più di 2.000 km di distanza dalla sua destinazione originale. E se il tragitto da New Delhi a Srinagar dura solitamente 90 minuti, il volo per Pune impiega normalmente due ore.

L’agente di viaggio della signora ha condiviso su Twitter l’incidente, definendolo un “disastroso mix-up”, ed aggiungendo che non era ancora chiaro come la sua cliente fosse riuscita a salire sull’aereo sbagliato.

Hello @DGCAIndia @flyspicejet @manishasinghal Very unfortunate

My passenger was today travelling from Dehli to srinagar today flight number SG 8963 but unfortunately my passenger has been put into the wrong flight by spicejet which arrived at Pune airport pic.twitter.com/tv1gZs5qqn — wuchubaayaa tour and travels (@wuchubayaa) July 31, 2023

Per la passeggera si trattava del primo volo di sempre. Secondo quanto ricostruito, era seduta davanti al gate, ma il suo volo era in ritardo. Diversi membri del personale di terra della compagnia aerea le si sono avvicinati, chiedendoli di imbarcarsi invece sul volo per Pune.

Effettivamente al momento non si è ancora capito come si sia potuta imbarcare. E coincidenza ancora più bizzarra, la signora ha potuto sedersi nello stesso posto che le era stato assegnato sul suo volo originale per Srinagar. L’errore è stato notato solo quando la donna si è ritrovata a Pune dopo l’atterraggio.

Alla fine, la compagnia aerea ha organizzato il volo di rientro a New Delhi per poi prendere un altro volo verso la sua destinazione originale, come riportato dai media. È tornata nella capitale a bordo di un volo IndiGo.

Pare che prendere il volo sbagliato non sia un evento così raro. Proprio qualche mese fa avevamo parlato di una situazione simile nel caso di una donna che si era ritrovata involontariamente su un volo dal Messico per gli USA.

