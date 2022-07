Monopattini elettrici: obblighi, multe e sanzioni

Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto utile per gli spostamenti in città, vediamo però quali sono gli obblighi ed i divieti per chi usa i monopattini. Ricordiamo che i monopattini elettrici, mezzi ormai entrati di diritto nella micromobilità urbana, non sono dei giocattoli. Come già scritto in altri articoli, riassumiamo cosa dice a livello legislativo la normativa italiana.

Monopattini elettrici, cosa dice la legislazione italiana.

La regolamentazione sui monopattini elettrici è stata introdotta dall’articolo 75 della legge n.160/2019 e successivamente modificata dal decreto Milleproroghe 2020, con l’equiparazione del monopattino alla bicicletta. Veniva quindi implicitamente rese non obbligatorie omologazione, approvazioni, immatricolazione, targatura e copertura assicurativa.

Nel 2021 è stato introdotto con il decreto infrastrutture DL 121/2021, convertito nella Legge 9 novembre 2021 n.1256, che pone alcuni punti fondamentali: la velocità massima passa da 25 km/h passa a 20 km/h su strada, mentre resta confermato il limite di 6 km/h nelle aree pedonali, con il divieto sia di viaggiare sia di sosta sui marciapiedi.

A quanto ammontano le multe

La violazione delle norma prevede una multa che varia da un minimo di 42 euro a un massimo di 168 euro, secondo l’articolo 158 del Codice della Strada.

Rispetto al passato c’è ora l’obbligo di frecce e stop per i nuovi monopattini a partire dal 1° luglio 2022. Attenzione, perchè quelli già in circolazione dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024.

Ci sarà inoltre la confisca del mezzo nel caso di mancanza di luci, frecce, stop. Non solo, perchè la confisca verrà effettuata anche per i monopattini truccati, ovvero con motore alterato per aumentarne la velocità oppure dotato di un posto a sedere. In questi caso la somma delle sanzioni può arrivare fino a 5.000 euro.

C’è una multa di 400 € per i minori di 14 anni alla guida, stessa sanzione se si guida con meno di 14 anni e se si va su strada urbana con limite superiore a 50 km/h o su strada extraurbana al di fuori della pista ciclabili così come viaggiare senza luci. Creare intralcio o pericolo alla circolazione, porta ad una multa il cui importo è variabile 50 ai 200 €.

Le caratteristiche tecniche di legge dei monopattini elettrici

I monopattini elettrici possono essere dotati di motore con potenza non superiore a 500 W, devono rispettare i requisiti costruttivi indicati nel decreto del Ministero dei Trasporti del 4 giugno del 2019 e devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE. Devono essere muniti di pneumatici e di avvisatore acustico o campanello come indicato dall’art. 50 del Codice della strada. Non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Dal 1 Luglio 2022, i nuovi monopattini devono essere provvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa mentre posteriormente devono essere equipaggiati con elementi rifrangenti rossi e con una luce rossa di stop e di indicatori di direzione.

Regole di guida dei monopattini elettrici

Per guidarli non serve patente o patentino. L’età minima richiesta è di 14 anni e per i minorenni c’è l’obbligo di indossare il casco. Mezzora dopo il tramonto è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti.

Si deve procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, quindi mai affiancati in numero superiore a due. E’ obbligatorio reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, a meno che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.

Divieto di circolare sul marciapiedi per i monopattini elettrici

I conducenti dei monopattini non possono circolare sul marciapiede, a meno che non siano condotti o trasportati a mano. Se il monopattino utilizza le piste ciclabili, nell’immettersi su strada deve fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla strada.

