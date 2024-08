Nel giorno in cui il Motomondiale celebrava il suo 75° anniversario con moto con livree storiche, Enea Bastianini si è aggiudicato la prima vittoria in MotoGP della stagione sul circuito di Silverstone. Il pilota romagnolo, dopo aver dominato la gara sprint del sabato, ha confermato il suo ottimo stato di forma imponendosi anche nella gara principale della domenica.

La corsa ha visto un iniziale dominio del campione del mondo Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Bastianini in Ducati, che è scattato al comando fin dalle prime curve. Tuttavia, la vera azione si è concentrata nella seconda metà della gara, quando Bastianini ha dato il via a una rimonta spettacolare. Con una serie di sorpassi, il pilota italiano ha superato sia Bagnaia sia Jorge Martin, quest’ultimo in testa nella fase centrale della gara.

Questo successo non solo ha regalato a Bastianini la sua prima vittoria dopo una stagione 2023 più che sfortunata, ma gli ha anche permesso di consolidare la terza posizione nella classifica generale. La lotta per il titolo, intanto, si fa sempre più serrata: Martin, grazie al secondo posto conquistato, è riuscito a scavalcare Bagnaia in vetta alla classifica, seppur con un margine minimo di soli tre punti.

La giornata è stata particolarmente speciale per la Ducati, che ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia tecnica. Ben otto moto della casa di Borgo Panigale si sono piazzate nelle prime dieci posizioni, un risultato che sottolinea il dominio del costruttore italiano in questa stagione. Tra i piloti non Ducati, solo Aleix Espargaro su Aprilia e Pedro Acosta su KTM sono riusciti a inserirsi nella top ten, chiudendo rispettivamente al sesto e al nono posto.

C’è da dire che Silverstone non è stata priva di colpi di scena. Nei primi giri, si sono registrati alcuni ritiri eccellenti: Brad Binder è stato costretto ad abbandonare per un problema tecnico, mentre i piloti dell’Aprilia Trackhouse, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, sono caduti nelle fasi iniziali. Nelle fasi finali, il pubblico ha assistito a un duello mozzafiato tra Bastianini e Martin. Il pilota spagnolo, sotto la crescente pressione dell’italiano, ha commesso un errore a due giri dal termine, andando largo in curva 3. Bastianini non si è fatto sfuggire l’occasione, superando Martin e mantenendo la testa fino alla bandiera a scacchi.

Degna di nota anche la prestazione di Marc Marquez, che ha chiuso al quarto posto, dimostrando di essere ancora competitivo nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Fabio Di Giannantonio ha impressionato con un solido quinto posto, mentre Franco Morbidelli è riuscito a concludere in zona punti nonostante due long lap penalty.

Questa vittoria di Bastianini non solo ha entusiasmato i tifosi italiani, ma ha anche riacceso le speranze per un suo possibile inserimento nella lotta per il titolo del motomoniale. Con ancora diverse gare da disputare, il campionato MotoGP si preannuncia sempre più avvincente: riuscirà Bagnaia a confermarsi campione? Dal canto suo, Bastianini ci crede.

Imagine being the biggest Harry Potter fan and the Weasley twins wave the chequered flag for you victory! @Bestia23‘s win couldn’t be more magical! #BritishGP pic.twitter.com/tFOHdthmM1 — MotoGP™ (@MotoGP) August 4, 2024

MotoGP Gran Bretagna Silverstone 2024: ordine di arrivo

Pos Pilota Naz Team Tempi 1 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) 39 m 51.879 s 2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +1.931s 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +5.866s 4 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +6.906s 5 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +7.736s 6 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +9.514s 7 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +9.741s 8 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +14.016s 9 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +16.386s 10 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +23.609s 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +24.202s 12 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +25.767s 13 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +26.751s 14 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +26.953s 15 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +37.278s 16 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +37.605s 17 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +45.507s 18 Remy Gardner AUS Monster Yamaha (YZR-M1) +59.137s – Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) DNF – Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) DNF – Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) DNF – Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) DNF

MotoGP 2024: classifica aggiornata