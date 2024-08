Bastianini crede nel mondiale: “Io non mollo!”

La vittoria di Enea Bastianini nella Sprint al GP di Gran Bretagna 2024 è stata un momento di grande gioia per il pilota italiano, che ha finalmente trovato la chiave del successo in una qualifica in prima fila. Questo risultato gli ha permesso di gestire la gara in modo ottimale, superando avversari del calibro di Jorge Martin e Aleix Espargaro.

“Finalmente sono riuscito a partire davanti” ha dichiarato Bastianini. “Sapevo che sarebbe stata la chiave per fare una bella gara e provare a vincere. Non è stato comunque facile perché Jorge ha spinto forte soprattutto i primi tre giri e non è stato semplice rimanergli attaccato.” Per Enea, è stata la prima volta sul podio nella Sprint: “Il primo podio nella Sprint e prima vittoria, mi mancava.”

La fiducia di Bastianini è stata evidente sin dall’inizio della gara: “Quello che ho sentito oggi è che riuscivo a spingere forte da subito, in altre gare mi è mancato mentre adesso riesco a farlo di più. Diciamo che il mio feeling sta tornando buono, quello di un tempo, quello che mi permette di fare queste gare.”

Questa vittoria ha portato Bastianini al terzo posto nel motomondiale, superando Marc Marquez, caduto in gara ma senza riportare danni fisici. Ora, si ipotizza una possibile rimonta su Bagnaia e Martin. “Il Campionato è ancora aperto” ha detto Bastianini. “Ci sono tanti punti in palio, però in questa fase preferisco guardare gara per gara piuttosto che guardare la classifica, perché devo recuperare molto. Devo fare qualcosina in più nelle prossime gare dal punto di vista della qualifica. Poi, in realtà, in gara non mi manca nulla per stare con i primi.”

Le aspettative per la gara di oggi sono alte, ma resta l’incognita pneumatici. “Domani sarà difficile perché la scelta della gomma anteriore influenzerà la gara” ha spiegato. “Oggi con la media eravamo un po’ tirati, un po’ al limite. Speriamo che la temperatura non sia più bassa di quella di oggi, perché può essere difficile andare con la gomma dura. Ho avuto un po’ di problemi al braccio destro ma adesso sto abbastanza bene. Sarà un’incognita, ma quando sei in gara si spinge anche un filo meno rispetto alla Sprint.”