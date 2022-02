Per 70 anni ha guidato senza avere la patente, senza mai fare incidenti

Un uomo che per 70 anni ha guidato senza patente e senza assicurazione, senza mai fare incidenti, è stato fermato dalla polizia locale di Nottingham.

Succede in Inghilterra, dove la stessa polizia è rimasta a bocca aperta dopo aver fermato un automobilista ottantenne che ha detto loro di aver guidato senza patente o assicurazione per 70 anni. Si, 70 anni, possibile?

Si, perché il pensionato classe 1938 ha ammesso avere iniziato a guidare all’età di 12 anni, ma di non essere mai stato coinvolto in un incidente di nessun tipo, e nemmeno di essere mai stato fermato o multato.

La tecnologia però, ha cambiato le cose. L’arzillo “Mr Magoo” è stato beccato quando le telecamere di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) di cui sono dotate le auto della polizia locale, hanno segnalato la sua Mini One mentre entrava nel parcheggio di un supermercato a Bulwell, nei dintorni della città di Nottingham.

Il sistema ha individuato che l’auto era priva di assicurazione, da cui è partito il controllo che ha permesso di fermare l’uomo. Mentre la polizia ha confermato che per l’uomo è scattata la denuncia per guida senza patente e, appunto, senza assicurazione, non è chiaro come verrà sanzionato l’uomo che non avendola mai conseguita, non può ricevere la revoca della patente.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.