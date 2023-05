Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe in Italia a partire da 82.000 €

Arriva ufficialmente anche sul mercato italiano la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, nuova generazione dell’ammiraglia premium americana che per il mercato europeo è prevista esclusivamente con tecnologia plug-in hybrid 4xe, la stessa già vista su Renegade, Compass e Wrangler.

Quattro gli allestimenti: Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve, con prezzi a partire rispettivamente da 82.000, 89.000, 96.000 e 106.000 €.

Jeep Grand Cherokee 4xe, design più elegante con tanto spazio

La nuova Grand Cherokee nasce su una versione dedicata della piattaforma Giorgio di origine Alfa Romeo, la stessa che dà vita a Giulia, Stelvio e Maserati Grecale, e che quindi ha dimostrato enorme versatilità e possibilità di elettrificazione.

Un’evoluzione elegante della precedente, ma anche per quanto riguarda le dimensioni: si parla di 4,91 metri di lunghezza, 2,149 di larghezza e un passo di 2,9 metri, con aumento di 50 mm rispetto alla generazione precedente.

L’estetica della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, inoltre, si distingue per le linee snelle e scolpite, offrendo un aspetto premium e moderno. La griglia frontale Seven Slot iconica è stata ridisegnata per apparire più grande e grintosa, mentre la fascia anteriore, l’illuminazione premium a LED e il tetto nero lucido conferiscono un tocco di eleganza.

Il tetto ribassato e affusolato non solo migliora le prestazioni aerodinamiche ed efficienza, ma offre anche uno spazio interno spazioso e pratico. La linea di cintura ribassata e i finestrini più grandi rendono l’abitacolo luminoso e migliorano la visibilità verso l’esterno.

Per quanto riguarda l’interno, oggi raggiunge alti livelli di lusso con materiali artigianali di qualità e dotazioni aggiornate per il comfort. Due i display in plancia: uno da 10,1 pollici touch al centro, e un secondo da 10,25 di fronte al passeggero anteriore, sempre con Uconnect di 5 generazione con servizio MyNavigation e compatibilità wireless ad Apple CarPlay e Android Auto. Sul parabrezza l’Head Up Display da 10”, e tutto può essere integrato con Amazon Alexa.

Conducente e passeggero anteriore hanno la possibilità di regolare il loro sedile fino a 16 posizioni, con supporto lombare, funzione memory e funzione massaggio.

L’ibrido enfatizza l’off-road

Il lato urbano di Grand Cherokee è garantito dalla sua parte elettrica, che garantisce un’autonomia a sole batterie pari a 51 km in un contesto cittadino su ciclo WLTP, mentre quella combinata arriva fino a 700 km.

Jeep Grand Cherokee 4xe porta con sé il concetto di “Zero Emission Freedom“, quindi vuole unire il green a performance eccellenti, con accelerazione 0-100 in 6,3 secondi.

Il sistema si compone di un motore turbocompresso I-4 2.0 benzina a iniezione diretta con turbocompressore Twin Scroll a inerzia ridotta sulla testata, con due motogeneratori. Il primo, anteriore, va a sostituire l’alternatore e alimenta il motore endotermico con gestione dello start&stop. Il secondo è più grande ed è posto nella parte anteriore della scatola del cambio, con due frizioni a gestire coppia e potenza generate dalle due unità.

La parte elettrica, invece, gode di un pacco batterie a 400 Volt con 17 kWh di capacità.

Sfida sia sull’asfalto che sui terreni accidentati. La nuova Grand Cherokee offre diverse opzioni di motorizzazione, tra cui motori a benzina e diesel, oltre a una versione ibrida plug-in per una maggiore efficienza energetica. La trazione integrale Quadra-Trac o Quadra-Drive garantisce una trazione superiore su qualsiasi terreno, mentre la trasmissione automatica a otto velocità assicura cambi di marcia fluidi e reattivi.

Cinque le modalità di guida: Auto, Sport, Rock, Snow e Mud/Sand, disponibili sia con motore termico sia con motore elettrico.

110 sistemi di sicurezza

La sicurezza è una priorità nella nuova Jeep Grand Cherokee. Il veicolo è dotato di una struttura rinforzata ad alta resistenza e di airbag multipli, che assicurano la massima protezione per guidatore e passeggeri in caso di collisione.

I sistemi di assistenza alla guida sono 110, e tra questi si annoverano di serie:

Full-Speed Collision Warning con Active Braking e rilevamento pedoni/ciclisti;

Rear Cross Path detection;

Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go;

Active Lane Management;

Lane Departure Warning LaneSense con Lane Keep Assist;

Advanced Brake Assist;

Blind Spot Monitoring;

Telecamera posteriore ParkView;

Sensori di parcheggio ParkSense con stop;

Freno di stazionamento elettrico;

Monitoraggio pressione pneumatici;

Nuovo sistema Drowsy Driver Detection

Tra gli optional, il sistema di visione notturna, l’assistenza Intersection Collision Assist, e la guida autonoma di livello 2 Acrive Driving Assist.

