Massimo Boldi finisce sulle le rotaie del tram a Milano e viene aiutato dai passanti

Milano è stata teatro di un imprevisto che ha visto protagonista il mitico Massimo Boldi. Nella serata di venerdì, mentre si trovava al volante della sua vettura, è finito sopra alle rotaie del 5, il tram che passa da viale Regina Giovanna, proprio davanti alla fermata del passante di Porta Venezia. L’incidente ha causato la bloccato della circolazione dei mezzi, creando disagi e attirando l’attenzione dei presenti.

Una situazione inaspettata

Quando alcuni testimoni si sono accorti della situazione, hanno prontamente deciso di intervenire per aiutare Massimo Boldi a liberare la sua automobile dal bloccata nel fanfo. Insieme, hanno cercato soluzioni per far ripartire la vettura e consentirne la rimessa in carreggiata. È stato necessario utilizzare forza fisica e accelerare tra le rotaie e il fango circostante, ma alla fine l’auto è riuscita a riprendere il suo percorso.

Un atto di solidarietà immortalato in un selfie

La generosità e l’aiuto dei presenti hanno reso possibile il superamento dell’impasse in cui si trovava Massimo Boldi. Al termine della difficile operazione, alcuni di loro hanno deciso di celebrare il momento di collaborazione e solidarietà scattando un selfie insieme all’attore comico. Questo gesto spontaneo ha catturato l’essenza di un momento insolito ma affrontato con spirito di squadra.

La condivisione della disavventura su Instagram

L’incidente di Massimo Boldi non è passato inosservato, e uno dei presenti ha deciso di documentare l’intera situazione in un video. Il filmato, che mostra l’auto sopra le rotaie del tram e gli sforzi compiuti per liberarla, è stato pubblicato su Instagram. La vicenda ha attirato l’interesse di numerosi utenti sui social media, suscitando curiosità e discussioni online.

Tra l’altro, ricordiamo che proprio qualche tempo da Massimo Boldi era stato protagonista di un test drive dell’Alfa Romeo Tonale. Tornando alla scena di Milano, cosa avrà detto tornando a casa? “Bestia che dolore!”

Grande Massimo!

