Cirelli 3: motore Mitsubishi, prezzo da 27.800 €

Prezzo Cirelli 3, il SUV di produzione SWM con motore Mitsubishi 1,5 133 CV, da 27.800 euro, disponibile anche in versione GPL.

Cirelli Motor Company, marchio italiano specializzato nell’importazione e vendita di veicoli prodotti in Cina, amplia la propria offerta con l’introduzione di due nuove versioni del modello Cirelli 3: Standard e Sport, entrambe realizzate da SWM. Come già avevamo scritto anche nella nostra intervista a Paolo Daniele Cirelli, oltre all’espansione in termini di concessionari, CMC vuole garantire un servizio affidabile e capillare, promettendo un supporto rapido e professionale ai clienti, sia in Italia sia in Germania.

Cirelli 3 è un SUV urbano che si caratterizza per un design contemporaneo e accattivante, con una silhouette agile e sportiva che garantisce ottime prestazioni su strada. Disponibili per l’acquisto immediato nelle configurazioni a benzina o B-fuel GPL, i modelli Cirelli 3 Standard e Sport sono offerti nelle concessionarie affiliate a partire da un prezzo di € 27.800 IVA inclusa.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con un motore 1.5 Turbo Mitsubishi di nuova generazione che eroga 133 CV, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Gli interni vantano componenti di alta qualità forniti da aziende italiane, e l’auto è dotata di una garanzia legale di due anni estendibile con una garanzia convenzionale fino a cinque anni o 150.000 km.

Tra le dotazioni standard, la Cirelli 3 include il sistema ADAS per l’assistenza alla guida, che offre funzioni come il mantenimento della corsia e la frenata di emergenza, aumentando significativamente la sicurezza su strada. Il veicolo è anche fornito di sistemi di infotainment all’avanguardia con GPS, Bluetooth, uno schermo touchscreen da 7 pollici con connessione internet e un cruscotto LCD che mostra tutti i dati principali del veicolo. I dispositivi di sicurezza comprendono airbag multipli, un sistema di interruzione del carburante in caso di incidente e sensori di parcheggio posteriori.

L’azienda ha anche annunciato un’estensione significativa della propria rete di assistenza in Germania, aggiungendo 160 nuovi dealer autorizzati come officine/riparatori Cirelli, oltre alle 50 già presenti in Italia, garantendo così una copertura completa dell’intera Germania.

Copyright Image: Sinergon LTD