Com’è la Chery Omoda 5 che sta per arrivare in Italia

L’arrivo imminente di Omoda 5 in Italia segna un momento cruciale nella strategia di espansione europea della gigante automobilistica cinese, Chery. Con una mossa per certi versi sorprendente, l’Italia è stata scelta come punto di riferimento per l’ingresso nel continente, superando le tradizionali Germania e paesi nordici, da sempre punto di riferimento per i cinesi.

Chery prevede di introdursi nel mercato con due marchi distinti:

Omoda : mirato a un pubblico giovane e dinamico.

: mirato a un pubblico giovane e dinamico. Jaecoo: che ambisce a posizionarsi nella fascia medio-alta, avvicinandosi al settore del lusso.

Strategia di penetrazione di Chery

Chery non ha intenzione di limitarsi al solo mercato italiano. L’azienda ha un ambizioso progetto di espansione in ben 30 nazioni europee, attraverso la creazione di nove filiali. L’Italia, con una sede principale a Milano, e la Spagna saranno i primi paesi a beneficiare di questa iniziativa.

Per l’Italia, il progetto prevede la creazione di 14 concessionari iniziali, con l’obiettivo di raggiungere gli 80 entro il 2024.

Omoda 5: com’è

Omoda 5, un crossover dalle dimensioni di 440 cm, sarà il modello che inaugurerà la presenza di Chery in Italia. Questo modello non è solo esteticamente accattivante, ma ha anche superato con successo i rigidi crash-test Euro NCAP, ottenendo una valutazione di 5 stelle.

In termini di motorizzazione, la Omoda 5 offrirà un turbo benzina da 1.5 con 156 CV e un 1.6 da 197 CV. Sebbene al momento non siano previste varianti GPL, c’è la possibilità di un’edizione ibrida in futuro.

Ci sarà anche Omoda 5 EV elettrica

Non solo benzina. L’Omoda 5 EV, la versione elettrica, promette di portare un nuovo livello di innovazione. Questo modello si distingue per l’assenza della tradizionale griglia del radiatore. Dotata di un motore potente che eroga 204 CV e una coppia di 340 Nm, la Omoda 5 EV è in grado di raggiungere da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Con due opzioni di batteria disponibili, la versione da 41 kWh offre un’autonomia di 300 km, mentre la variante da 62 kWh promette una percorrenza di 450 km con una sola carica.

Arriverà anche Jaecoo 7

Dopo l’Omoda 5 e la Omoda 5 EV, gli occhi saranno puntati su Jaecoo 7, un SUV di dimensioni generose e caratterizzato da maniglie a scomparsa. Con una motorizzazione turbo benzina da 1.6 e circa 200 CV, si prevede anche l’introduzione di una versione plug-in.

