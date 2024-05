La Batur Convertible di Bentley e Mulliner è l’epitome della personalizzazione di lusso e delle prestazioni automobilistiche.

Bentley Motors ha svelato la nuova Batur Convertible. Realizzata da Mulliner, la divisione interna di Bentley che si occupa delle personalizzazioni, questa nuova convertibile monta la versione più potente del celebre motore W12 biturbo da 6,0 litri, un capolavoro di ingegneria che ha contribuito significativamente al successo di Bentley negli ultimi due decenni. Con la fine della produzione di questo motore iconico prevista per la fine dell’estate, la Batur Convertible rappresenta una delle ultime opportunità di possedere una nuova Bentley con questo potente propulsore.

La progettazione della Batur Convertible ha permesso ai designer di Mulliner di esplorare nuove possibilità creative. L’auto combina elementi di design della Bacalar e della Batur con le caratteristiche distintive di una cabriolet. L’abitacolo “avvolgente” ispirato al design della Bacalar e lo scenografico “airbridge” dietro i sedili evocano il ricordo delle auto sportive barchetta del passato, promettendo un’esperienza di guida dinamica e immersiva.

Il tetto convertibile della Batur si chiude e si apre in soli 19 secondi anche ad una velocità fino a 50 km/h. Questo sistema, insieme a un’attenzione particolare all’isolamento e al trattamento acustico, garantisce un ambiente interno tranquillo e confortevole. Ogni Batur Convertible è unica, personalizzata in collaborazione con il proprietario tramite un visualizzatore Mulliner dedicato. Questo processo consente di scegliere colori, materiali e finiture per ogni parte dell’auto, rendendo ogni veicolo un pezzo unico e riflettendo la personalità e i gusti del proprietario. Le possibilità di personalizzazione vanno dal colore della vernice esterna a finiture interne esclusive.

Nell’abitacolo, l’opzione esclusiva rose gold stampato in 3D può interessare il Bentley Drive Mode Selector, che circonda il pulsante di avvio/arresto e viene utilizzato per cambiare le modalità del telaio. Al centro di un abitacolo raffinato, il quadrante integra il design della griglia anteriore. L’oro rosa può essere applicato anche agli iconici comandi delle bocchette di ventilazione Organ Stop di Bentley nella plancia, oltre che a un indicatore con inserto in oro rosa sul volante stesso. Per la realizzazione di questi pezzi unici, Bentley Mulliner ha collaborato con esperti orafi dello storico Jewellery Quarter di Birmingham, in Inghilterra, dove i gioielli vengono prodotti da secoli.

In termini di prestazioni, la Batur Convertible spicca non solo per il suo design, ma anche per le sue capacità tecniche. Il motore W12 è stato migliorato con un sistema di aspirazione rivisto, turbocompressori potenziati e una ricalibrazione estesa, che insieme producono 750 CV e 1.000 Nm di coppia.

Il colore Vermillion Gloss su Vermillion Satin Duo tone è una vernice speciale creata appositamente per accompagnare le linee moderne della vettura con un colore vivo. La carrozzeria è sottolineata da splitter anteriori, minigonne laterali e diffusore posteriore in fibra di carbonio lucida. Il frontale della vettura è caratterizzato da una griglia realizzata con un disegno particolarmente importante, caratterizzata dalla matrice principale rifinita in Titanio scuro lucido, accentuata da chevron a contrasto in un motivo ombré orizzontale che

passa dal Beluga al centro e si schiarisce ai lati in Vermillion Gloss. La linea del lungo cofano motore è rifinita in vernice Dark Titanium lucida, così come i cerchi da 22″ con le razze in Gloss e Satin Black Titanium con accenti Vermillion Gloss.

Fonte Bentley

Copyright Image: Sinergon LTD