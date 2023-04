Orari F1 Baku 2023 su TV8 e diretta SKY e NOW

Gli orari Orari F1 Baku 2023 su TV8 per vedere il GP dell’Azerbaijan il 30 Aprile alle 18 con la diretta SKY alle 13. Siamo al terzo GP della stagione, che arriva dopo una pausa di quasi un mese come recita il calendario di F1. L’attenzione degli appassionati è ora rivolta al primo weekend Sprint della stagione a Baku al quale seguirà la lunga trasferta verso Miami, che ospiterà la F1 il fine settimana successivo.

Anche se i team hanno avuto tempo per lavorare sulle vetture, c’è da credere che il format Sprint difficilmente vedrà le scuderie introdurre grandi novità, poiché c’è solo una sessione di prove libere per affinare l’assetto prima delle Qualifiche e del regime di Parco Chiuso. Attualmente, non è ancora stato ufficializzato un nuovo format per il primo weekend Sprint. L’obiettivo è quello di eliminare la seconda sessione di prove libere e introdurre una qualifica dedicata alla Sprint del sabato.

La classifica di F1 vede sempre in testa Max Verstappen che conduce con 69 punti, con 15 punti di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez, mentre Fernando Alonso è terzo con 45 punti. Lewis Hamilton è quarto con il ferrarista Carlos Sainz quinto con 20 punti, mentre il deludente Charles Leclerc è desolatamente sesto con soli 6 punti.

Il circuito di Baku del GP Azerbaijan 2023

Il circuito di Baku è uno dei più recenti circuiti nel calendario della Formula 1, avendo fatto il suo debutto nel 2016. Si trova nella capitale dell’Azerbaigian, Baku, ed è noto per il suo lungo rettilineo e la sua posizione vicino al Mar Caspio. La pista è lunga 6,003 km e presenta 20 curve, che la rendono una delle piste più impegnative del calendario di Formula 1.

La lunghezza del rettilineo principale, che è lungo 2,2 km, con velocità massima registrata da parte di Bottas nel 2016 con 336,1 km/h. Il circuito di Baku offre spettacolari vedute sulla città antica di Baku e sul mare, rendendolo una delle tappe più suggestive del campionato.

Orari F1 Baku 2023 su TV8

Venerdì 28 aprile

20:00 F1 Qualifiche

Sabato 29 aprile

17:00 replica F1 Qualifiche

18:45 F1 Sprint (17 giri o 60 minuti)

Domenica 30 aprile

18:00 F1 Gara

Orari F1 Baku 2023 su SKY e NOW

Venerdì 28 aprile

09:05 F2 prove libere

11:30 F1 prove libere 1

13:00 F2 Qualifiche

15:00 F1 Qualifiche

Sabato 29 aprile

11:30 F1 prove libere 2

13:15 F2 gara sprint

15:30 F1 Sprint

Domenica 30 aprile

09:35 F2 Feature Race

13:00 F1 Gara

