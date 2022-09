Orari F1 Monza 2022 TV8 oggi in chiaro e diretta anche su SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 Monza 2022 su TV8 in chiaro e in diretta oggi Domenica 11 Settembre alle 15, e come sempre anche su SKY e NOW. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

L’appuntamento di oggi è all’Autodromo Internazionale di Monza, dove in pole position c’è il ferrarista Leclerc, mentre al suo fianco ci sarà Russel su Mercedes. Verstappen parte settimo per una penalizzazione di cinque posizioni, e l’altro ferrarista Sainz partirà 18esimo, anche lui penalizzato.

Who wants to see a starting grid? Anyone? 😉 How we're lining up for Sunday's race at Monza 👇#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7AZ7xDhoRS — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Pubblichiamo qui sotto tutti gli orari del Gran Premio di’Italia in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta, ed anche in diretta su TV8.

Orari F1 TV8 oggi Monza 2022

Domenica 11 Settembre

Ore 15: garaOrari F1 GP Monza dirette su SKY e NOW

Orari F1 SKY Monza 2022

Sky dedica alla programmazione del Gran Premio di Monza la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW.

Domenica 11 settembre

Ore 8.30: F3 – Formula Race

Ore 10: F2 – Formula Race

Ore 11.45: Porsche Super Cup – gara

Ore 13: Drivers Parade

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 gara – in streaming anche su Skysport.it

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

