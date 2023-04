Peugeot 9X8 personalizzata da J. Demsky alla Milano Design Week

Peugeot e l’artista J. Demsky hanno lavorato insieme per creare una livrea particolarmente originale per l’Hypercar 9X8, che corre nel Campionato del Mondo Endurance FIA dallo scorso luglio (WEC). La presentazione esclusiva della Peugeot 9X8 in questa nuova livrea è avvenuta alla Milano Design Week.

La seconda collaborazione basata sul design e la creazione riflette la visione ottimistica di Peugeot: “Il mondo è migliore con Allure”. L’eccellenza della Peugeot 9X8 personalizzata da J. Demsky sarà esposta alla 24 Ore di Le Mans 2023.

Peugeot ha scelto J. Demsky, uno degli artisti più creativi del momento, per perpetuare la grande tradizione delle Art Cars con una spettacolare 9X8. Dopo la prima collaborazione artistica con Emeric Tchatchoua, fondatore di 3.Paradis, durante la presentazione europea di Inception Concept, Peugeot continua la sua strategia di partnership con artisti di talento.

J. Demsky, artista visivo poliedrico di origine spagnola, si evolve in un universo artistico moderno traendo ispirazione dagli anni ’90: la sua arte parla a un’intera generazione e la sua firma grafica è unica. La nuova livrea dell’Hypercar 9X8, ideata da J. Demsky, trasmette un messaggio potente e unico, applicando la grande tradizione delle Art Cars a un’auto sportiva che esprime il meglio di Peugeot in termini di stile, efficienza e tecnologia. L’artista ha disegnato anche le grafiche delle tute e dei caschi dei piloti.

La presentazione della nuova livrea è stata effettuata alla presenza di Matthias Hossann, Direttore del Design Peugeot, Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione Peugeot, e Gustavo Menezes, pilota del Team Peugeot Total Energies. La Peugeot 9X8 sarà esposta al pubblico fino al 23 aprile.

Il Team Peugeot Total Energies ha iscritto due 9X8 nel Campionato del Mondo Endurance FIA (WEC). Per la sua prima stagione completa nel 2023, Peugeot punta al podio, in particolare alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, che quest’anno festeggerà i suoi 100 anni. L’Hypercar a 4 ruote motrici Peugeot 9X8 porterà il know-how di Peugeot sulla tecnologia ibrida alla ribalta del motorsport mondiale.

Matthias Hossann, Direttore del Design Peugeot, ha commentato: “La Peugeot 905 è un’icona degli anni ’90 che vogliamo celebrare per la sua energia e creatività. J. Demsky condivide questa passione e questa ispirazione. La forza grafica della sua arte, referenziata ma ultramoderna, trasporta la Peugeot 9X8 in un universo che mescola street art e tecnologia. È una vera e propria performance artistica per celebrare sia il design automobilistico che il 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans”.

