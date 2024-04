La collaborazione tra Mercedes-Maybach e David LaChapelle ha dato vita a tre opere d’arte che fondono il design automobilistico con l’arte visiva, esplorando i temi del Cubismo, Futurismo e Surrealismo.

La recente collaborazione tra Mercedes-Maybach e l’artista visionario David LaChapelle ha portato alla creazione di tre opere d’arte esclusive. Presentate alla Galleria Meravigli in occasione della Settimana del Design di Milano, queste opere rappresentano un incontro tra arte e design automobilistico.

In questo progetto, LaChapelle si è ispirato ai movimenti artistici del Cubismo, Futurismo e Surrealismo per esplorare nuove dimensioni creative, rappresentando la storia innovativa di Maybach attraverso l’arte. Ogni opera integra i modelli Mercedes-Maybach in scenari che celebrano l’influenza e l’estetica di questi movimenti storici, mantenendo l’auto al centro della narrazione visiva senza sovrastare gli altri elementi della composizione.

La prima opera, “Cubist Scape”, utilizza elementi del Cubismo per creare una composizione dinamica in cui la Mercedes-Maybach Classe S emerge con eleganza. Colori vivaci e forme geometriche riflettono l’energia innovativa del movimento, evidenziando le caratteristiche lussuose dell’auto.

In “Future Scape”, l’opera ispirata al Futurismo, il SUV Mercedes-Maybach EQS è posizionato in un paesaggio futuristico accanto alle piramidi egizie, simboli di ingegneria avanzata. Elementi di fantascienza come acrobati e macchine volanti completano questa scena stravagante, dove l’arte incontra l’ingegneria avanzata.

La terza opera, “Surreal Scape”, trae ispirazione dal Surrealismo parigino degli anni ’30. In questo scenario, la Mercedes-Maybach GLS si inserisce in un ambiente teatrale di scale e forme non convenzionali, creando un’atmosfera onirica che mescola teatro, danza e musica, riflettendo lo stile unico di LaChapelle.

Dopo la loro presentazione a Milano, queste opere d’arte entreranno a far parte della Mercedes-Benz Art Collection e saranno esposte in tutto il mondo, continuando a testimoniare l’impegno di Mercedes-Maybach nel supportare le arti e l’innovazione.

Fonte Mercedes-Benz

Copyright Image: Sinergon LTD