I nuovi Van Mid-size Mercedes Benz sono ancora più attraenti grazie al nuovo design esterno e interno, e regalano maggior comfort, sicurezza e funzionalità. I nuovi modelli EQV, Classe V e Classe V Marco Polo, nonché eVito e Vito vantano anche nuovi allestimenti sempre più lussuosi.

Le linee di equipaggiamento disponibili sono per EQV la linea Avantgarde, la Classe V è disponibile in quattro varianti: come variante entry-level e nelle linee Style e Avantgarde e nella versione di lusso Exclusive. Ci sono anche pacchetti di design opzionali come la AMG Line e il pacchetto Night (per la Classe V), il pacchetto di design EQV per l’esterno e l’interno (per l’EQV).

D’altra parte, la serie include i furgoni Vito ed eVito nelle varianti Tourer, furgone e Mixto. I modelli Vito possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali con le linee di equipaggiamento Base, Pro e Select.

I nuovi Van Mid-size Mercedes Benz: design

Il design ulteriormente sviluppato conferisce a EQV, Classe V e Classe V Marco Polo, così come eVito e Vito, un carattere più distintivo e unico. Il nuovo frontale è caratterizzato da una sorprendente griglia del radiatore in diverse forme e da un paraurti potentemente disegnato. Vito ed eVito sono quindi più moderni e dinamici.

A seconda dell’equipaggiamento, la griglia del radiatore di EQV, Classe V e Classe V Marco Polo è circondata da una banda luminosa a Led. La classe V top di gamma Exclusive ha anche una stella Mercedes verticale che definisce per la prima volta lo status sul cofano. I fari adattivi Multibeam Led con il loro design elegante, disponibili di serie o come optional a seconda della linea di equipaggiamento, aggiungono un ulteriore tocco di stile a tutti i modelli.

Nella parte posteriore, il paraurti e le luci a Led di nuova concezione assicurano un aspetto inconfondibile. Il contorno delle luci posteriori è oscurato. Questo crea una firma luminosa più precisa. Anche EQV, Classe V e Classe V‑ Marco Polo hanno una nuova striscia cromata con scritte Mercedes-Benz nella parte posteriore. L’aspetto migliorato è completato da nuovi cerchi in lega leggera con un design ottimizzato nei formati da 17, 18 e 19 pollici, nonché da cinque nuovi colori di verniciatura.

I nuovi Van Mid-size Mercedes Benz: interni

Il nuovo design degli interni completa visivamente il look rinnovato. È caratterizzato dalla digitalizzazione. L’abitacolo dei nuovi veicoli è caratterizzato principalmente da un quadro strumenti ridisegnato con touchscreen, nuove eleganti prese d’aria e una nuova generazione di volanti con riconoscimento vocale capacitivo.

Per la prima volta, EQV, Classe V e Classe V Marco Polo hanno due display widescreen da 12,3 pollici. Il moderno design high-tech eleva lo stile e il valore percepito delle monovolume e delle loro varianti camper a un nuovo livello. Vito ed eVito sono dotati di un display centrale da 10,25 pollici intuitivo e di un nuovo quadro strumenti con display a colori da 5,5 pollici.

La nuova console centrale supporta la ricarica wireless degli smartphone. Altre nuove caratteristiche di comfort, alcune delle quali opzionali, includono la funzione di avviamento senza chiave, il volante riscaldato e la nuova illuminazione posteriore attenuata per la guida notturna. Con 64 colori, l’illuminazione ambientale offre un’atmosfera ancora più individuale e familiare.

Per un accesso più comodo alla parte posteriore, la Classe V e l’EQV hanno ora di serie anche una porta scorrevole sul lato sinistro del veicolo. Per la prima volta, il portellone elettrico Easy-Pack è disponibile per Vito Tourer, Mixto e eVito Tourer per un comodo carico e scarico. Inoltre, il freno di stazionamento elettrico è ora a bordo anche per tutti i modelli commerciali con cambio automatico, a seconda dell’equipaggiamento.

Ancora più sistemi di sicurezza e assistenza: per i nuovi van sono disponibili numerose funzioni di assistenza alla guida, molte delle quali sono già di serie. Inoltre, 11 airbag sono di serie nelle monovolume private e 6 nei furgoni commerciali.

