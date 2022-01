I nuovi Persol Protector hanno l’avventura nel dna.

Persol Protector: incarnazione dello stile visionario dei più intrepidi esploratori al mondo, da oltre un secolo il nome di Persol è inestricabilmente legato ad avventure uniche nel loro genere, proprio come il suo modello più rappresentativo: Protector.

Dai pionieristici esordi nella Torino del 1917 fino alle incursioni ad alta quota degli anni ’30 e all’evoluzione in icona della F1 a metà del secolo scorso, Persol Protector è sempre stato protagonista di straordinarie imprese. Simbolo universale di coraggio, è nato per proteggere gli

occhi dei temerari viaggiatori con lo sguardo sempre puntato verso le vette più alte e i terreni più insidiosi del pianeta.

Persol Protector alla Dakar Classic 2022

Fedele alla sua vocazione, si ripresenta quest’anno in una nuova veste che incornicia due eventi mondiali estremi, con uno stile rigorosamente impeccabile. Protector è tornato. In omaggio al design ad alte prestazioni della cultura motoristica d’élite, la nuova versione racconta la visione dinamica di due eventi automotive istituzionali che definire semplicemente “corse” è riduttivo. Il primo è l’edizione 2022 della Dakar Classic.

Sinonimo di sete d’avventura e desiderio umano di sfidare il destino, questa leggendaria competizione off-road testimonia l’incredibile viaggio di uomini e donne che non temono di sfidare i limiti. Sullo sfondo di una storia che evoca lo spirito intramontabile delle grandi classiche e delle prove del passato, Persol traccerà un nuovo percorso attraverso lo sguardo di Agostino Rizzardi e Alberto Vassallo, che gareggeranno a bordo di una Porsche 911 (964) Safari.

Persol Protector sul circuito jet-set di The I.C.E.

Poi, dalle incontaminate dune della Dakar Classic 2022, Persol si trasferirà sui paesaggi innevati del circuito jet-set di The I.C.E., di cui sarà sponsor ufficiale. Organizzato nella cornice dello spettacolare lago ghiacciato di Saint Moritz sotto l’occhio critico dei più importanti opinion leader mondiali, l’International Concourse of Elegance è un prestigioso concorso che celebra il valore culturale e lifestyle delle quattro ruote invitando i collezionisti amanti della velocità a darsi battaglia sulle loro vetture di lusso in uno scenario insolito, in condizioni perfettamente controllate.

Persol Protector in limited edition

Il nuovo Persol Protector in edizione limitata ha la struttura in metallo argentato caratterizzata da una disarmante semplicità funzionale,

dettata dalla combinazione fra aste con cerniera flex perfettamente integrata, terminali “Protector” personalizzati per una calzata su misura ed eleganti lenti a specchio argento.

L’inserto tergisudore e le protezioni laterali rimovibili in vera pelle nera non sono solo un’esclusiva finitura artigianale, ma servono anche a riparare il viso da traspirazione, polvere e venti gelidi sui tracciati più impegnativi. Racchiuso in una custodia dedicata in pelle nera, Protector è sempre pronto a farsi valere.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.