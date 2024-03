American Airlines lancia la First Class tra Roma e New York

A partire dal 1° aprile 2024, American Airlines sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio di First Class tra l’Italia e gli Stati Uniti, grazie all’introduzione della Flagship First sui voli che collegano Roma Fiumicino a New York JFK. Questo nuovo servizio non solo eleva lo standard del viaggio transatlantico ma promette anche un’esperienza senza precedenti per i viaggiatori più esigenti.

Optare per la Flagship First significa immergersi in un viaggio caratterizzato da lusso e comfort esclusivi. I passeggeri avranno la possibilità di rilassarsi e godere di un’esperienza aerea di primo livello, con accesso a servizi personalizzati e privilegi che rendono il viaggio più piacevole e fluido. Tra questi, l’accelerazione delle procedure di sicurezza e l’accesso a Wi-Fi ad alta velocità, oltre a kit di cortesia firmati Shinola and D.S. & Durga, che aggiungono un tocco di eleganza e benessere al viaggio.

La Flagship First sarà disponibile per l’intera stagione estiva 2024, garantendo ai passeggeri che viaggiano tra Roma e New York una scelta variegata tra quattro categorie di servizio: dalla lussuosa Flagship First alla confortevole Main Cabin, su voli operati da moderni Boeing 777-300. La novità di questa stagione è l’introduzione di un secondo volo giornaliero tra le due città a partire dal 6 giugno, raddoppiando così le opzioni per i viaggiatori.

Durante l’estate, American Airlines incrementerà significativamente la sua offerta, con fino a 7 voli giornalieri da Roma Fiumicino verso varie destinazioni negli Stati Uniti. Tutti i voli saranno caratterizzati da elevati standard di comfort e servizio, includendo sedili in Business Class e Premium Economy, interni sofisticati, connettività Wi-Fi e un ricco sistema di intrattenimento a bordo.

Importante sottolineare che il servizio Flagship First sarà garantito su uno dei due voli giornalieri tra Roma Fiumicino e New York JFK per tutta la stagione estiva, con una variazione nei tipi di aeromobile utilizzati durante alcuni periodi. Ciò testimonia l’impegno di American Airlines nel mantenere elevati gli standard di qualità e nel rispondere alle esigenze di un pubblico internazionale sempre più attento al comfort e alla qualità del viaggio.

Questo investimento nel servizio di First Class sottolinea l’ambizione di American Airlines di posizionarsi come leader nel mercato dei viaggi di lusso, offrendo esperienze di viaggio ineguagliabili che vanno oltre le aspettative dei passeggeri, in linea con la propria visione di eccellenza e innovazione nel servizio aereo.

Copyright Image: Sinergon LTD