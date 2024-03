Audi sta abbandonando il vecchio sistema di denominazione basato sui numeri per i suoi gruppi propulsori, optando per una nomenclatura più semplice e intuitiva.

Audi sta per apportare una semplificazione nella denominazione dei suoi gruppi propulsori, abbandonando il vecchio sistema basato sull’uso di numeri correlati, seppur vagamente, alle potenze dei motori. Per dare l’idea del livello di complicazione, il numero “30” identificava auto con una potenza tra 109 e 128 cavalli, “45” indicava veicoli con potenze da 226 a 248 CV arrivando fino al “70” per auto con almeno 536 CV. Questa combinazione di cifre compariva accanto ai consueti distintivi come TFSI, TDI e Quattro. Dopo soli sette anni, la casa di Ingolstadt ha deciso di lasciar perdere, per la gioia di tutti.

Il cambiamento verrà introdotto con il lancio del nuovissimo SUV Q6 e-tron, anche se la transizione verso l’eliminazione dei numeri ha avuto inizio con il debutto del Q8 e-tron.

In un’intervista rilasciata ad Auto Express, Florian Hauser, responsabile di vendite e marketing prodotto per i veicoli elettrici a batteria di Audi, ha messo in luce l’obiettivo di rendere la vita dei clienti il più semplice possibile. Audi intende, quindi, snellire la gamma di motorizzazioni disponibili per la Q6, in modo da soddisfare le richieste dei consumatori senza complicazioni superflue. La scelta si concentrerà sul numero di ruote motrici e su uno o due livelli di potenza. Ad esempio, una versione standard del Q6 a quattro ruote motrici sarà semplicemente denominata ‘quattro’.

Per i modelli ad alte prestazioni con trazione integrale si parlerà di ‘SQ6’. Per le versioni a trazione posteriore verrà manutenuto il nome Q6, aggiungendo potenzialmente un suffisso come ‘Performance’ per differenziare le varianti in base alla capacità delle batterie. Di conseguenza, non sarà più necessario ricorrere ai numeri che saranno eliminati dalla comunicazione Audi. L’abbandono della vecchia strategia di numerazione interesserà non solo i futuri veicoli elettrici, ma anche quelli con motore a combustione interna.

Una strategia che si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento del marchio, che vede Audi impegnata nella continua ricerca di soluzioni innovative e rispondere in modo efficace alle esigenze dei clienti, anche evitando complicazioni inutili.

Fonte: AutoExpress

