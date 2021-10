MBM nuove bici 2022: otto nuovi modelli di biciclette elettriche

Tutte le novità elettriche 2022 della gamma MBM.

MBM nuove bici 2022: otto i nuovi modelli di biciclette elettriche svelati da Cicli MBM dei quali sette faranno il loro debutto sul mercato nel 2022, uno nel 2023. Tanti nuovi modelli che andranno a integrare i circa 60 già presenti a listino tra elettriche, ibride, citybike, old style, folding, cruiser, mountain bike e freestyle.

MBM nuove bici 2022: La RUE

La RUE sarà la grande protagonista della stagione MBM 2022, una city e-Bike capace di rivoluzionare la mobilità urbana. Declinata al femminile, si presenta in una gamma vastissima di colori e con linee e forme che la fanno sembrare una bici tradizionale (muscolare). Motore (sul mozzo posteriore) e batteria (integrata) sono praticamente invisibili, così come i cavi (elettrici, freni, deragliatore) che passano tutti internamente.

Progettato con tech 3D per massimizzare l’equilibrio fra estetica e prestazioni tecniche, il telaio in lega d’alluminio 6061 è lavorato con macchine a controllo numerico (CNC) per ottenere la migliore qualità. La batteria è fissata nel tubo obliquo attraverso l’utilizzo di tre viti laterali. I foderi orizzontali sono idroformati. Quello di destra guida e copre i cavi motore.

Le principali caratteristiche tecniche:

Motore: Etrotek

Batteria: 7 Ah – 252 Wh

Display: Etrotek

Deragliatore posteriore: Acera

Free Wheel (ruota libera): 7Speed TZ500 14/34

Freni: Freni a Disco

MBM nuove bici 2022: RAMP

RAMP è una e-MTB hardtail con ruote da 29” e dal design audace con batteria integrata, gravity motor case e passaggio dei cavi interno. Disegnato con tech 3D, il telaio è idroformato per una resistenza maggiore e un peso decisamente inferiore grazie agli spessori della lamiera ridotti. La cassa del motore a gravità si inserisce all’interno del tubo obliquo per poi venire saldata, aumentando così la resistenza complessiva.

MBM nuove bici 2022: SONAR

SONAR è una e-Gravel leggera dal design bellissimo con un telaio in lega di alluminio e una forcella in carbonio multifunzionale. Dotata di un movimento centrale, dal concetto nuovo e brevettato, totalmente integrato nel tubo obliquo, ha una batteria inserita sempre all’interno dello stesso che si può facilmente estrarre togliendo la piccola cover di plastica presente nella parte inferiore.

La presa per la ricarica, presente anche direttamente sulla bici, è facilmente accessibile ed è posta sopra il movimento centrale. I foderi orizzontali sono idroformati e guidano e coprano i cavi motore. La forcella è realizzata in carbonio monoscocca e i cavi dei freni anteriori sono integrati al suo interno. E’ previsto un supporto per il parafango.

MBM nuove bici 2022: RAMBLA

Rambla Man e Lady sono due city e-Bike con le stesse caratteristiche tecniche declinate, rispettivamente, per l’uomo e per la donna. Caratterizzate da un design bellissimo, le differenzia la presenza del tubo orizzontale nella versione “Man”.

Le principali caratteristiche tecniche:

Motore: Oli Sport One 60 Nm – 250 W

Batteria: 10,4 Ah – 360 Wh

Display: Oli sport One – Color display

Deragliatore posteriore: Acera 7 velocità

Pneumatici: Wanda 28×1.75 previsti nel doppio colore: Brown/Cream

Free Wheel (ruota libera): 7Speed TZ500

Freni Shimano: MT200

Cestino: incluso

MBM nuove bici 2022: New FUNK

La New Funk è la nuova e-Bike compatta con ruote da 20” per la mobilità urbana intermodale pensata per pedalare in città divertendosi senza dover rinunciare, quando necessario, all’uso dei mezzi pubblici. Uso sicuramente possibile grazie alle dimensioni ridotte del mezzo, al manubrio pieghevole e ad un peso che si aggiro intorno ai 25 kg.

Il telaio è in alluminio idroformato con doppio tubo orizzontale per migliorare la rigidità complessiva mentre il motore, l’italianissimo Oli ONE capace di erogare una coppia di 50 Nm, è inserito nel movimento centrale con tutte le opzioni selezionabili dal display LCD.

Le principali caratteristiche tecniche:

Motore: Oli One 50 Nm

Batteria: 10,4 Ah – 360 Wh

Display: Oli LCD

Deragliatore posteriore: Acera 7 velocità

Forcella: Suntour SF17

Pneumatici: Wanda 20×300 Cross/Slick

Free Wheel (ruota libera): TZ500 Megar

Freni: Bem TD

Dischi: Bem 160 mm

MBM nuove bici 2022: New CHAOS

La New Chaos è una e-MTB hardtail con ruote da 26” e dall’estetica sfrontata, passaggio dei cavi interno e batteria integrata da 10,4 Ah e 360 Wh. Il motore dell’italiana OLI è il modello Sport One da 250W capace di garantire una coppia di 60 Nm. Il display è a colori, i freni e i dischi sono Shimano (rispettivamente MT200 e Rt26 160 Front/180 Rear) così come il deragliatore posteriore Deore M5120 a 10 velocità. La forcella anteriore è una Suntour 100/120 mm.

Le principali caratteristiche tecniche:

Motore: Oli Sport One 60 Nm – 250 W

Batteria: 10,4 Ah – 360 Wh

Display: Oli sport One – Color display

Deragliatore Posteriore: Shimano Deore M5120 10 Speed

Forcella: Suntour XCM-SF20 Travel 100/120 mm

Pneumatici: Wanda 26×2,25

Free Wheel (ruota libera): Shimano Deore 10V

Freni: Shimano MT200

Dischi: Shimano Rt26 160 Front / 180 Rear

—–

