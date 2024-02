Renault Kangoo Van E Tech Electric: recensione e prova su strada

La nostra recensione del Renault Kangoo Van E Tech Electric, il furgone elettrico che combina innovazione, efficienza e praticità. Analizziamo le sue caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi, oltre al prezzo e all’autonomia reale.

Il Renault Kangoo Van E Tech Electric rappresenta una certezza nel segmento dei furgoni di lavoro, con un approccio che mantiene le linee classiche della precedente generazione, ma le arricchisce con soluzioni innovative e tecnologiche per adattarsi ai tempi moderni. L’abbiamo provato a Milano, vediamo com’è andata.

Renault Kangoo Van E Tech Electric: me lo consigli?

Kangoo Van E Tech Electric si distingue nel mercato dei veicoli commerciali per la sua combinazione di innovazione, efficienza e praticità. Tra i suoi vantaggi principali, troviamo l’integrazione di tecnologie avanzate, come i 20 sistemi di assistenza alla guida, il clima automatico e la telecamera di retromarcia con sensore di parcheggio, che migliorano notevolmente l’esperienza di guida e la sicurezza.

L’autonomia reale lo rende particolarmente adatto per le consegne urbane e percorrenze giornaliere, senza la necessità di ricariche frequenti. La funzionalità “Open Sesame” offre un valore aggiunto unico, con un’apertura laterale estesa che facilita le operazioni di carico e scarico. L’abitacolo è progettato per il comfort e l’efficienza, con numerosi scomparti intelligenti che ottimizzano lo spazio disponibile per attrezzature e documenti.

Nello stesso tempo, Kangoo Van E Tech Electric potrebbe non soddisfare tutti gli utenti. Nonostante le sue numerose caratteristiche positive e sebbene l’autonomia sia adeguata per molte applicazioni urbane, potrebbe non essere sufficiente per chi necessita di percorrenze più lunghe senza magari il tempo effettuare ricariche intermedie. Infine, il prezzo, pur essendo competitivo, potrebbe rappresentare un ostacolo per alcune piccole imprese o professionisti alla ricerca di soluzioni ancora più economiche nel breve termine, nonostante i benefici a lungo termine offerti dalla mobilità elettrica.

Per questo motivo è importante valutare attentamente le proprie esigenze specifiche rispetto alle caratteristiche del veicolo per una scelta ragionata. Sicuramente le aziende che hanno nei propri obiettivi anche la riduzione dell’impatto ambientale possono trovare nel Kangoo Van E Tech Electric un’ottima soluzione, come dimostrato dai recenti acquisti da parte delle Poste francesi.

Com’è il Renault KANGOO Van E Tech Electric?

Nato ovviamente sulla scia del Kangoo tradizionale, questa versione elettrica, pur distinguendosi per alcuni dettagli dal modello endotermico come le cromature sulla calandra e un design frontale leggermente più chiuso per la mancanza della necessità di raffreddare il radiatore, conserva l’essenza pratica e funzionale tipica del Kangoo.

Il design è evoluto, con linee che passano da arrotondate a più moderne, integrando fari a LED e soluzioni funzionali per il carico. Il posteriore è caratterizzato da un gruppo fari esteticamente gradevole ma soprattutto ben visibile, mantenendo l’aspetto classico ma modernizzato del veicolo. Dimensionalmente, il veicolo misura 4.486 mm in lunghezza, 1.860 mm in larghezza e 1.838 mm in altezza, offrendo un buon compromesso tra compattezza esterna e spaziosità interna.

All’interno, l’abitacolo si rivela confortevole e adatto alle esigenze lavorative, grazie a numerosi scomparti intelligenti e a tutti i comfort pratici volti a migliorare i tragitti lavorativi.

Dotato di 20 sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control, il clima automatico e la telecamera di retromarcia con sensore di parcheggio, il Renault Kangoo Van E Tech Electric mette a disposizione del conducente tutte le informazioni importanti attraverso un display intuitivo.

Questo include ovviamente anche i dati sul flusso di energia della batteria, statistiche sui consumi e informazioni sul recupero di energia attraverso la frenata rigenerativa, con un pratico widget per localizzare le colonnine di ricarica pubbliche vicine e pianificare i tragitti in base all’autonomia residua.

Motore ed autonomia

Il motore elettrico sincrono da 120 cavalli e 245 NM di coppia garantisce prestazioni interessanti, con un’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h in 12,6 secondi. La batteria da 45 kWh supporta una ricarica in 3 ore e 50 minuti quando collegato ad una wallbox da 11 kW e meno di 6 ore su Wallbox da 7,4 kW.

Il furgone elettrico di Renault vanta un’autonomia massima che supera i a 300 km, consentendo il trasporto di oggetti fino a 2 metri sotto il tetto, con un carico utile fino a 600 kg e una capacità di traino di 1,5 tonnellate. La versione “Open Sesame” si distingue per un’apertura laterale estesa di 1,45 metri, semplificando notevolmente le operazioni di carico e scarico.

Come va su strada ed autonomia reale

Le impressioni di guida del Renault Kangoo Van E Tech Electric sono state sostanzialmente positive, soprattutto grazie alla modalità “One Pedal” utilissima nel traffico urbano. Questa funzionalità, che consente di guidare il furgone utilizzando principalmente il solo pedale dell’acceleratore per accelerare e decelerare, è l’ideale nei contesti urbani, dove le frequenti decelerazioni e le soste possono essere gestite con maggiore fluidità, contribuendo ad uno stile di guida meno stressante e più piacevole.

La sensazione di controllo e confidenza alla guida emerge sin dalle prime pressioni sul pedale, con una gestione intuitiva della velocità e delle frenate che rende la guida più rilassata e meno affaticante, soprattutto in condizioni di traffico intenso. Il motore da 90 kilowatt e i 245 Nm di coppia offrono una risposta pronta e adeguata alle necessità di accelerazione, senza mai risultare eccessiva o difficile da gestire.

Per quanto riguarda l’autonomia, a Kangoo con qualche scatolone leggero nel vano di carico, e con un mix di guida in urbano ed extraurbano, l’autonomia si è attestata attorno ai 250 km. Un valore che ovviamente può cambiare, in meglio o in peggio, a seconda della situazione del traffico e del carico.

Il nostro piccolo test evidenzia comunque come il Kangoo elettrico sia particolarmente adatto per le esigenze di chi utilizza il furgone per consegne urbane o per spostamenti in città, offrendo un’autonomia sufficiente per completare la maggior parte delle giornate lavorative. Allo stesso tempo va detto che va evidenziata la necessità di una wallbox per poterlo caricare ad esempio nelle ore notturne e trovarlo carico la mattina. E, nel caso di più mezzi, ognuno avrà bisogno di una wallbox “personale”.

Il prezzo

Il listino di Renault Kangoo Van E Tech Electric parte da 29.400 euro IVA esclusa per la versione “er” con caricatore da 11 kilowatt, evidenziando un ottimo rapporto qualità-prezzo. Renault propone diverse opzioni e accessori per personalizzare il veicolo in base alle esigenze specifiche, inclusi vari livelli di equipaggiamento e la possibilità di aggiungere la porta “Open Sesame” per massimizzare la funzionalità del vano di carico.

Nel momento in cui scriviamo, è da tenere presente l’offerta riservata ai possessori di partita IVA, per il Kangoo E-Tech Electric START EV45 11 kw a € 22.600, esclusi IVA e altri costi specifici, valida con la rottamazione di un veicolo usato da euro 0 a euro 3 di proprietà del cliente o di un familiare convivente da almeno dodici mesi. Incluso un contributo statale di € 6.000 e vantaggi Renault. L’importo totale del credito è di € 23.399,02, che include il prezzo del veicolo e, opzionalmente, 5 anni di assicurazione GAP. È previsto un anticipo di € 4.860,15, con 59 rate mensili da € 260 e un valore di riscatto finale di € 7.069. Il TAN è del 4,99% e il TAEG del 6,56%, con un importo totale dovuto di € 24.631,22 IVA inclusa.

Copyright Image: Sinergon LTD