La Pagani Utopia si può usare anche se le strade sono allagate

Una Pagani Utopia è stata avvistata mentre navigava le strade allagate di Dubai, dimostrando la sua capacità di affrontare anche le condizioni più difficili.

Se Dubai nei giorni scorsi ha subito uno dei più disastrosi allagamenti di sempre, c’è qualcuno che non si è person d’animo ed ha continuato a guidare la propria auto come se nulla fosse accaduto. Ed ovviamente, essendo Dubai non poteva essere un’auto qualunque…

E infatti, una Pagani Utopia è stata avvistata mentre navigava le strade allagate della città. Il video, apparentemente ripreso da un grattacielo, mostra questa supercar del valore di milioni di euro mentre attraversa indisturbata una sezione di strada sommersa dall’acqua.

Fortunatamente per il conducente, l’acqua non sembrava molto profonda e ha oltrepassato lo splitter anteriore solo in un paio di occasioni. C’è inoltre da dire che l’automobilista ha proceduto con cautela, riducendo la probabilità che l’acqua penetrassi in zone del veicolo dove potrebbe causare danni.

Dal punto di vista tecnico, la posizione del motore dietro l’abitacolo riduce il rischio di hydro-locking rispetto a un’auto con motore anteriore, dove le prese d’aria sono solitamente posizionate più in basso e sulla parte frontale del veicolo.

Detto questo, evitate di usarla per oltrepassare guadi o addirittura in fuoristrada…

Fonte: Carscoops

Copyright Image: Sinergon LTD