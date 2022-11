A più 50 anni dall’uscita del film “The Italian Job” andiamo a conoscere la storia della Lamborghini Miura P400, telaio #3586 certificata da Lamborghini Polo Storico, come la vettura originale del film della Paramount Pictures del 1969.

La Miura P400 arancione, tecnicamente “Arancio Miura” con interni in pelle di colore bianco/nero, è stata la Miura più inseguita degli ultimi decenni: appare all’inizio del film guidata dall’attore Rossano Brazzi sulla strada del Gran San Bernardo. Nel film la vettura viene distrutta a seguito di un fatale incidente all’uscita dal tunnel. Nella realtà la casa di produzione Paramount Pictures identificò una Miura identica già incidentata per girare la scena della collisione.

Dopo pochi anni dall’uscita del film, una volta appurato che la vettura usata per le riprese non era quella distrutta nell’incidente cinematografico, si è aperta la caccia per trovare l’esemplare Lamborghini utilizzato per la scena iniziale. Ci sono quindi voluti decenni per scoprire il proprietario. Il proprietario dell’esemplare storico, The Kaiser Collection of Vaduz (FL), ha deciso di avvalersi della consulenza del Lamborghini Polo Storico per farsi “validare” il numero di telaio alla Miura del film.

La ricostruzione del Polo Storico è partita dalla documentazione presente nell’archivio dell’azienda di Sant’Agata bolognese e dalle analisi sulla supercar italiana. Le risultanze sono state poi integrate con le testimonianze degli appassionati e di ex dipendenti, tra i quali Enzo Moruzzi, che portò la vettura sul set e la guidò in tutte le riprese come controfigura.

Il Polo Storico è così riuscito a trovare le evidenze che mancavano e a certificare che la Miura P400, telaio #3586, è esattamente quella usata per le riprese del film “The Italian Job”. Il riconoscimento avviene in concomitanza con le celebrazioni per i 50 anni del film, presentato nel Giugno del 1969.

E’ lo stesso Moruzzi a ricordare:

“In linea di produzione c’era una Miura P400 quasi pronta, del colore giusto, con guida a sinistra e con interni in pelle bianca. Era esteticamente identica a quella incidentata e decidemmo di usarla per il film. L’unica preoccupazione riguardava i delicati sedili in pelle bianca, visto che la vettura doveva tornare a Sant’Agata in perfette condizioni. Diedi quindi l’ordine di smontarli, sostituendoli con un set di sedili in pelle nera, che usavamo per i collaudi. A svelare il trucco i piccoli poggiatesta, che sulla Miura sono attaccati al vetro che divide l’abitacolo dal vano motore, e che non potevano essere sostituiti in tempo. Come si vede nel film, sono rimasti quelli originali di colore bianco.”

Una volta terminate le riprese e tornata in sede, la Miura del film è stata preparata per la consegna al suo primo proprietario, un italiano di Roma. Dopo quasi 50 anni, passata nelle mani di diversi appassionati, italiani e stranieri, la P400 è stata acquistata nel 2018 dall’attuale collezionista del Lichtenstein, Fritz Kaiser, che è anche fondatore di “The Classic Car Trust”.

—–

