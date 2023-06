Lotus Evija Fittipaldi Edition, la più esclusiva a Mimo 2023

Già auto esclusiva di per sé, la Lotus Evija Fittipaldi Edition è ancora più rara: solo 8 esemplari di questa edizione dedicata a Emerson Fittipaldi, che si può vedere da vicino al Milano Monza Motor Show 2023.

La Fittipaldi, i cui 8 esemplari sono stati già tutti venduti, ha dettagli esclusivi e una livrea personalizzata, oltre ad incorporare l’alluminio della Type 72. A Mimo, oltre a lei, anche l’hyper SUV Eletre e la Emira, l’ultima Lotus a motore endotermico.

Lotus Evija Fittipaldi Edition, 2000 CV di omaggio

Il nome omaggia come detto Emerson Fittipaldi, leggendario pilota di Formula 1 campione del mondo nel 1972, e che quindi non poteva trovare teatro migliore del Tempio di Velocità. Numerosi i richiami alla Type 72, appunto la monoposto che ha permesso a Fittipaldi di conquistare anche il Campionato Costruttori del ’72, e che partono dalla carrozzeria distinta da una livrea nero e oro. Oro sottile, che fa da cornice a punti chiave della vettura, come il cofano o le prese d’aria laterali, e che ritorna anche sui cerchi specifici.

Anche dentro la combinazione cromatica ritorna, e sulla plancia anche la firma Fittipaldi cucita a mano, e tunnel centrale con lo stesso alluminio della Type 72. La vettura sviluppa 2039 CV da quattro motori elettrici, per una coppia di 1704 N/m e una batteria da 70 kWh. L’accelerazione 0-100 richiede meno di 3 secondi, lo 0-300 meno di 9. La velocità massima è di 350 km/h (limitata), l’autonomia dichiarata di 402 km, ma velocissima anche la ricarica che consente uno 0-80% in appena 12 minuti con potenza fino a 800 kW, che però resta assai rara visto che le colonnine si fermano a “soli” 300 kW.

Il primo ad averne avuta una è stato Jenson Button, ma il prezzo della Fittipaldi rimane sconosciuto.

C’è anche Eletre

Oltre all’esclusività, la nuova direzione di Eletre. Per questo al Mimo c’è anche Lotus Eletre, che fa la sua terza comparsa su suolo lombardo.

Primo hyper SUV elettrico al mondo, e primo SUV di Lotus, ha oltre 900 CV di potenza nella sua configurazione più potente, e per quanto imponente e massiccio, nasce per coniugare lusso, praticità e tipiche prestaizioni Lotus.

