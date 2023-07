Lamborghini libro 60 anniversario: Automobili Lamborghini e Rizzoli presentano il libro che celebra i sessant’anni dell’azienda, dell’autore Antonio Ghini. Il libro è il più completo compendio fotografico dedicato alla storia delle vetture di Automobili Lamborghini e racconta anche aspetti meno noti o sconosciuti della sua storia, come i progetti mai completati per le gare di Formula 1 e la costruzione dei motori per i grandi motoscafi off-shore.

Un capitolo è dedicato ai grandi designer che hanno progettato le più celebri Lamborghini, mentre una sezione completamente nuova spiega come l’azienda e le sue supersportive saranno più sostenibili: secondo il programma “Direzione Cor Tauri” infatti si prevede la progressiva e continua elettrificazione dei modelli attraverso le tecnologie dell’ibrido, fino ad arrivare all’aggiunta di un modello full electric che adotti nuove tecnologie capaci di lasciare immutati i requisiti di sportività e passione delle supersportive di Sant’Agata Bolognese.

Completano l’opera raffinatissime pagine con gli scatti dei modelli del passato e del presente, compresa la nuova Lamborghini Revuelto, la prima coupé V12 con propulsione ibrida e potenza superiore a 1.000 cv.

Questo libro è la nuova edizione aggiornata del volume pubblicato nel 2020, e presenta, con testi e immagini inediti, tutti i nuovi modelli realizzati negli ultimi anni. Il volume in lingua italiana è in vendita nelle principali librerie e store online. La traduzione in lingua inglese sarà distribuita a partire dal 10 ottobre 2023.

Informazioni sul libro

Editore: Rizzoli (18 Luglio 2023)

Lingua: Italiano

Copertina rigida: 256 pagine

ISBN-10: 8891839361

ISBN-13: 978-8891839367

Peso articolo: 1,77 kg

Dimensioni: 24.8 x 2.5 x 31.9 cm

