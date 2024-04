Audi Q8 TFSI e quattro 2024 è disponibile nella nuova versione ibrida plug-in, che vanta modalità di guida più efficienti e un design ancora più muscolare.

Audi Q8 TFSI e quattro 2024 monta ora un propulsore termico V6 3.0 TFSI da 340 CV a cui si affianca un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 177 CV e 460 Nm di coppia integrato, insieme alla frizione di separazione, nella trasmissione tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia. La nuova batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido, posizionata sotto il pianale del bagagliaio, si avvale di 17 celle da 70 Ah ciascuna. È così possibile disporre di 25,9 kWh con tensione nominale di 370 Volt anziché i precedenti 18 kWh. L’incremento della capacità si traduce in un’autonomia elettrica sino a 84 chilometri.

La potenza massima nella variante 55 TFSI e quattro si attesta a 394 CV (+13 CV rispetto al precedente modello) mentre la coppia raggiunge i 600 Nm. Valori cui corrisponde uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. La versione top di gamma 60 TFSI e quattro si avvale di un motore elettrico di nuova generazione che contribuisce a una potenza complessiva di 490 CV (+28 CV rispetto al passato) e 700 Nm di coppia. In questa configurazione, Audi Q8 TFSI e quattro passa da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi a fronte di consumi decisamente contenuti. Per tutte le varianti la velocità massima è limitata elettronicamente a 240 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica).

La batteria ad alta tensione del suv high-end è ricaricabile in corrente alternata (AC) con una potenza massima di 7,4 kW che consente di rigenerare integralmente l’energia in 3 ore e 45 minuti.

Diversamente dal precedente modello, Audi Q8 TFSI e quattro si può avviare in modalità puramente elettrica o in modalità ibrida. Una volta selezionata mediante l’MMI, la configurazione desiderata rimane attiva sino alla successiva modifica manuale. La configurazione ibrida prevede due strategie operative principali: “auto” e “hold” a cui si affianca il programma “charge”, volto alla ricarica della batteria, operativo solo a velocità superiori a 65 km/h. La ricarica mediante il programma “charge” termina quando la batteria raggiunge il 75% di capienza, a vantaggio della durata dell’accumulatore.

Il predictive efficiency assist contribuisce all’incremento dell’autonomia elettrica e al comfort di marcia gestendo automaticamente la distanza dal veicolo che precede e l’interazione con il percorso e arrivando a recuperare sino a 25 kW di potenza elettrica. Nelle fasi di recupero, il motore elettrico funge da generatore accumulando energia nella batteria agli ioni di litio. Il sistema di frenata elettroidraulico, in grado di gestire sino a 80 kW di potenza elettrica, vede il propulsore a zero emissioni occuparsi delle decelerazioni di lieve entità.

Di serie sono previste le sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension, proposte anche in configurazione sport. Per la prima volta, la varianti plug-in può essere dotata a richiesta dello sterzo integrale.

La nuova Audi Q8 TFSI e quattro può contare su possibilità di personalizzazione ancora più ampie rispetto alla precedente generazione. È ad esempio possibile scegliere tra cinque inserti decorativi, tra i quali gli intarsi in carbonio twill opaco e alluminio spazzolato opaco, nuove tinte metallizzate di derivazione Audi Sport – oro Sakhir e blu Ascari – e una completa gamma cerchi che annovera cinque nuove proposte con dimensionamenti da 21 a 23 pollici.

La nuova Audi Q8 TFSI e quattro 2024 è disponibile con prezzi a partire da 98.150 euro.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte: Audi

Copyright Image: Sinergon LTD