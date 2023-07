Fiart Seawalker 43 Panorama debutterà ufficialmente in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival 2023. La versione Panorama dell’ormai celebre Seawalker 43, nasce dall’idea di rendere l’ammiraglia della gamma più versatile.

Fiart Seawalker 43 Panorama: caratteristiche

Il Seawalker 43 Panorama conserva infatti tutti i plus caratteristici del walkaround Fiart, innovando la coperta, per diventare ancora più comoda e fruibile anche per lunghe navigazioni: cuore mediterraneo, con un layout sportivo. Oggetto principale della nuova versione, un nuovo e ampio parabrezza anteriore in cristallo, che garantisce a SW43 Panorama una perfetta aerodinamicità e una visibilità ottimizzata per tutte le angolazioni, sia in navigazione, sia in manovra.

L’hard top, collegato direttamente con il parabrezza, chiude l’ambiente nella zona frontale, consentendo al pilota di navigare al riparo dagli agenti atmosferici, senza però rinunciare al gradevole ricambio d’aria e alla frescura. La nuova struttura in vetroresina è stata pensata per interferire in modo minimo, lasciando ampio spazio ai cristalli e alla luce che entra prepotente, dando una percezione di leggerezza, come se non ci fosse “niente sopra se non il cielo”. Il panorama sarà mozzafiato.

SW43 Panorama offre inoltre la possibilità di allestire il cristallo posteriore di copertura della zona cucina e living, con un sistema di pannelli per lo sfruttamento e l’immagazzinamento dell’energia solare, con la volontà di sensibilizzare gli armatori ad uno stile di vita a bordo sempre più rivolto alla riduzione dei consumi e dell’inquinamento.

Il nuovo hard top ha consentito di progettare un layout con spazi esterni ancora più ampi, mantenendo i camminamenti tipici dei walkaround ma con maggiore spazio di movimento. I passaggi laterali verso prua sono più ampi e la cucina esterna ancora più grande, con un design di tutti gli elementi leggero ed essenziale.

Questa variante è stata progettata per rispondere agli armatori più esigenti, sia in termini di utilizzo sia in termini di stile. Molti dettagli impreziosiscono infatti questa versione, rendendola ricercata e stilosa: nuove trame e tessuti per le tappezzerie, nuove essenze per le zone interne, pannelli in tessuto e pelle arricchiscono murate e cielini, pregiate finiture.

