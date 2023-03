Per questa primavera pedalare sarà davvero una bellezza: le biciclette elettriche Brera danno inizio alla bella stagione su due ruote con due nuove e-bike a tutto motore: Escape è la commuter e-suv, Relive è la urban e-suv.

Oltre ad avere una super batteria, con capacità di ben 720Wh superiore alla media di questo tipo di bici elettriche, Escape e Relive sono entrambe dotate di un motore centrale super silenzioso e performante su tutti i tragitti sia urbani che extra urbani: il Vinka E20, con 80 Nm di coppia.

Biciclette elettriche Brera: Escape

Per la serie “Prendi la bici e scappa”. Già dal nome, Escape fa scattare la voglia di uscire dalla propria comfort zone, per scoprire gli angoli più nascosti della città o per perdersi tra sterrati e salite. Sarà piacevole pedalare anche sui terreni più sconnessi, perché la posizione in sella consente il massimo controllo della bici e perché gli pneumatici con sezione maggiorata e la forcella filtrano alla perfezione le vibrazioni.

La nuova commuter e-suv di Brera Cicli ha d’altronde uno stile off-road senza limiti: grazie alla sua autonomia fino a 150 km, è in grado di coprire le lunghe distanze con una sola carica, senza doversi ricordare di ricaricare di frequente la batteria che, tra l’altro, a beneficio dell’estetica della bici rimane completamente nascosta nel telaio.

Comoda, sportiva, potente e silenziosa, la nuova e-bike Escape di Brera Cicli è una bici da usare sette giorni su sette, per tenersi in forma, per le commissioni quotidiane, per le gite nei weekend. Blu e verde, entrambi opachi, sono i colori scelti a supporto di un design moderno curato in ogni dettaglio. Prezzo 2.960 €.

Biciclette elettriche Brera: Revile

Relive, come sentirsi rinascere. La nuova urban e-suv di Brera Cicli ha tutti i requisiti per essere davvero usata questa primavera come mezzo alternativo all’automobile per muoversi in città. Con il vantaggio di sentirsi più in forma, più in salute e quindi, inevitabilmente, più felici.

Con Relive pedalare è tutta un’altra vita perché è sorprendentemente silenziosa, fluida e comoda. Il merito è certo del motore Vinka che eroga potenza in maniera proporzionale alla pedalata, senza strappi, ma anche della posizione in sella che fa tenere la schiena dritta, oltre che delle manopole ergonomiche con appoggio palmare che riducono la pressione sulle mani.

La Relive ha lo scavallo basso per salire e scendere dalla sella senza problemi, i freni a disco idraulici, l’autonomia fino a 150 km, la batteria integrata nel telaio, il display super intuitivo, i parafanghi contro acqua e sporcizia, il portapacchi per le borse o per il seggiolino da bambino.

Il design moderno ed elegante ma al tempo stesso sportivo la rendono perfetta sia in città che fuori dai confini urbani. È disponibile in due colori, entrambi opachi: sabbia e verde. Prezzo 2.960 €.

