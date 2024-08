Le nuove Volkswagen ID.7 GTX e ID.7 GTX Tourer

Volkswagen ID.7 GTX e ID.7 GTX Tourer con trazione integrale 4Motion, autonomia massima di 594 km per la berlina e 583 km per la Tourer.

Volkswagen ha recentemente ampliato la sua gamma di veicoli elettrici con l’introduzione di due nuovi modelli di punta: la berlina ID.7 GTX e la station wagon ID.7 GTX Tourer. Alla base di entrambi i modelli c’è il sistema di trazione integrale elettrica 4Motion, che combina due motori elettrici per garantire una potenza complessiva di 250 kW (340 CV).

Il motore anteriore da 80 kW e quello posteriore da 210 kW lavorano in sinergia per offrire una spinta potente e immediata, trasformando le ID.7 GTX in vere campionesse sportive. La berlina GTX accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, mentre la versione wagon GTX Tourer impiega 5,5 secondi per raggiungere la stessa velocità, rendendo queste vetture tra le più rapide della gamma Volkswagen.

Uno degli aspetti più importanti per chi guida un veicolo elettrico è l’autonomia. Volkswagen ha dotato i modelli ID.7 GTX di una batteria agli ioni di litio da 86 kWh, la più grande mai montata su un modello della serie ID. Questa nuova batteria non solo aumenta la capacità complessiva, ma migliora anche l’efficienza dei veicoli. La ID.7 GTX berlina offre un’autonomia WLTP massima di 594 km, mentre la versione Tourer raggiunge i 583 km.

Questa lunga autonomia è resa possibile anche grazie a consumi energetici particolarmente contenuti: tra 18,4 e 16,2 kWh/100 km per la berlina e tra 18,8 e 16,6 kWh/100 km per la wagon. Inoltre, le batterie possono essere ricaricate rapidamente fino a una potenza massima di 200 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 26 minuti. Un aspetto importante per chi affronta lunghi viaggi, dove una breve pausa caffè potrebbe essere sufficiente per ricaricare la vettura e continuare il viaggio senza preoccupazioni.

Il design delle nuove ID.7 GTX e ID.7 GTX Tourer è stato pensato per esprimere al massimo il carattere sportivo delle vetture. Entrambi i modelli presentano un frontale aggressivo con un paraurti dotato di griglia a nido d’ape nero lucido. I fari a Led Matrix IQ.Light, inclusi di serie, conferiscono un aspetto futuristico e assicurano una visibilità eccellente in tutte le condizioni. I cerchi in lega da 20 pollici del tipo Skagen, specifici per i modelli GTX, enfatizzano ulteriormente la sportività del design. A richiesta, è disponibile anche il nuovo cerchio in lega da 21 pollici Mataró.

L’abitacolo delle ID.7 GTX è stato progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole e di alta qualità. I sedili sono rivestiti con una combinazione di tessuto e microfibra ArtVelours Eco, con bordure e cuciture rosse a contrasto che richiamano l’anima sportiva della vettura. Il volante multifunzione è dotato di dettagli rossi e del logo GTX, aggiungendo un ulteriore elemento di esclusività. Inoltre, l’illuminazione ambientale personalizzabile con 30 colori, tra cui un rosso dedicato alla GTX, contribuisce a creare un ambiente raffinato e accogliente. Con cinque adulti a bordo e divano posteriore in posizione di carico, la ID.7 GTX può ospitare un volume di bagagli massimo di 532 litri, mentre nella ID.7 GTX Tourer con lo stesso numero di passeggeri il volume raggiunge i 605 litri.

Le nuove ID.7 GTX non sono solo potenti e belle da vedere, ma offrono anche un pacchetto tecnologico all’avanguardia. Di serie, entrambe le vetture sono equipaggiate con un display head-up con realtà aumentata, che integra le indicazioni di navigazione direttamente nel campo visivo del conducente. Il sistema di infotainment è dotato di App Connect Wireless, che consente di collegare gli smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto senza l’uso di cavi, e di un assistente vocale avanzato con l’integrazione di ChatGPT, per una gestione vocale più naturale e intuitiva.

Per quanto riguarda la sicurezza, le ID.7 GTX sono dotate di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Lane Assist, il Side Assist e il nuovo Exit Assist, che avvisa il conducente della presenza di utenti della strada durante l’uscita dall’auto. Inoltre, è disponibile un pacchetto opzionale IQ.Drive, che include il Travel Assist con dati online per la guida assistita in autostrada e il Park Assist Pro per le manovre di parcheggio automatizzate, incluso il parcheggio a distanza tramite app.

Volkswagen ha pensato anche all’intrattenimento durante le soste di ricarica o le pause di viaggio, introducendo la piattaforma di gioco AirConsole, che trasforma il display dell’infotainment in una console di gioco. Gli occupanti possono utilizzare i loro smartphone come controller per competere in una varietà di giochi, rendendo le soste più piacevoli e divertenti.

Oltre al gioco, la nuova In-Car App Wellness permette di gestire funzioni come l’illuminazione ambientale, il suono, la climatizzazione e la funzione di massaggio dei sedili, offrendo un’esperienza di comfort personalizzata in base alle esigenze del conducente e dei passeggeri.