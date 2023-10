Le leggendarie Triumph Bonneville debutteranno su 8 modelli Modern Classics che comporranno la nuova gamma Triumph Bonneville Stealth Edition 2024. Tuttavia, disponibili solo per un anno, le nuove Stealth Editions costituiscono una collezione basata su una nuova e complessa tecnica realizzativa: ogni modello presenta un design unico del serbatoio, che mette in mostra una affascinante finitura realizzata a mano.

Il processo inizia con l’applicazione di uno strato di base in tonalità Silver Ice metallizzato con finitura a specchio su ciascun serbatoio, seguito da una pellicola adesiva in dalla colorazione Sapphire Black sfumata, da scuro a trasparente, e posizionata con precisione dai tecnici del Triumph Paint Shop. Infine, viene applicata in più strati una lacca colorata con effetto glossy, per creare una profondità del colore assolutamente sorprendente.

Bonneville Speedmaster Stealth Edition “RED”

La finitura in vernice rosso intenso esalta l’attitudine rilassata e lo stile custom della Speedmaster, che si sposa con un motore Bonneville da 1.200 cc dalla coppia fluida per garantire prestazioni e maneggevolezza migliorate e una guida cruiser e confortevole. Il motore bicilindrico da 1.200 cc, dalla coppia elevata e conforme alla normativa EURO 5, offre una messa a punto appositamente sviluppata per fornire spinta soprattutto ai bassi regimi. Lo Speedmaster è dotato di forcelle Showa da 47mm, che combinate con la sospensione posteriore con mono-ammortizzatore nascosto e regolabile nel precarico, offrono al pilota grande manovrabilità, comfort e controllo, con e senza passeggero.

Bonneville Bobber Stealth “PURPLE”

Nata per diventare una Stealth Edition, la Bonneville Bobber si esalta grazie alla colorazione viola intenso che non passa inosservata. La Bonneville Bobber Stealth Edition eroga la generosa coppia di 106 Nm a soli 4.000 giri/min, mentre la frizione a coppia assistita garantisce un funzionamento più fluido, rendendo la Bobber una moto facile e comoda da guidare. Con la sua inconfondibile ruota anteriore da 16″ e le robuste forcelle anteriori da 47 mm, che conferiscono una presenza muscolare e imponente all’avantreno, è una moto assolutamente inconfondibile.

Bonneville T100 Stealth Edition “BLUE”

La nuova Bonneville T100 Stealth Edition è disponibile solo per il 2024. Tuttavia è spinta dal motore da 900 cc, ricco di coppia e a bassa inerzia, eroga 65 CV (64 CV) a 7.400 giri/min con una coppia massima di 80 Nm a 3.750 giri/min. Ciò equivale a un motore reattivo con una potenza disinvolta e trattabile ai bassi regimi e un bel picco di potenza ai medi regimi per una guida esaltante e divertente.

Bonneville T120 Stealth Edition “BLUE”

La Bonneville T120 è una delle motociclette più famose di sempre e, con questa vibrante finitura blu, aggiunge uno stile personalizzato e contemporaneo a un vero classico moderno. Bella e tecnologicamente avanzata grazie a funzionalità moderne, con specifiche elevate che includono forcelle a cartuccia da 41 mm, doppie sospensioni posteriori regolabili nel precarico e doppie pinze freno anteriori Brembo. Il motore bicilindrico da 1.200 cc eroga 105 Nm di coppia massima a un regime molto basso di 3.500 giri al minuto e la sua potenza raggiunge un picco di 80 CV a 6.550 giri al minuto.

Bonneville T120 Black Stealth Edition “SILVER”

Questa Bonneville T120 Black Stealth Edition presenta una finitura diversa rispetto al resto della collezione in argento opaco. Rispetto alla standard, la variante “Black” prevede un look più aggressivo conferito dai numerosi componenti con finitura nera, quali cerchi, parafanghi, carter motore e altri. Elegante la caratteristica sella biposto, lunga e piatta, di colore marrone con logo Triumph in rilievo.

Speed Twin 1200 Stealth Edition “RED”

L’intramontabile DNA Bonneville della sportiva Speed Twin 1200 si abbina perfettamente a questa verniciatura, che si svela ad un esame più attento con un vivido rosso confetto che brilla alla luce. Ergonomia attiva e telaio dedicato, nonché sospensioni e pneumatici ad alte specifiche, offrono una dinamica agile ed emozionante che ispira fiducia. Il suo caratteristico bicilindrico Bonneville ad alta potenza da 1.200 cc offre un’erogazione corposa e lineare, con 100 CV a 7.250 giri/min. Il suono distintivo di questa Bonneville Twin è amplificato dai doppi silenziatori sportivi in acciaio inossidabile spazzolato, realizzati con cura per un ruggito profondo e gutturale.

Speed Twin 900 Stealth Edition “GREEN”

Questo modello Triumph Stealth Edition si distingue per il look ricco e intenso del serbatoio verde, che ricorda l’iconico “racing green” britannico. La nuova Stealth Edition incorpora tutte le caratteristiche più amate della Speed Twin 900, incluso il motore Euro 5 con emissioni ridotte, ruote in lega e dettagli in alluminio spazzolato, oltre a comfort e stile migliorati. A ciò si aggiunge la sua guida agile e leggera che ispira sicurezza, l’altezza della sella ribassata di 765 mm, il freno anteriore Brembo, due modalità di guida, l’ABS e il controllo della trazione disinseribile.

Scrambler 900 Stealth Edition “ORANGE”

La Scrambler 900 ora assume un intrigante riflesso arancione intenso per il 2024. La Scrambler 900 Stealth Edition è tanto bella da osservare quando appagante una volta alla guida, godendosi il suo motore Bonneville da 900 cc dalla coppia elevata, messo a punto per offrirti erogazione gestibile, maneggevolezza e tenuta di strada eccellenti. La ciclistica dedicata garantisce una posizione di guida dominante anche grazie all’ampio manubrio in alluminio e alle pedane in posizione centrale: una combinazione che ispira fiducia e offre grande visibilità quando si affrontano percorsi fuoristrada leggeri o nel traffico. I suoi cerchi a raggi neri da 19″ all’anteriore e da 17″ al posteriore e l’altezza della sella ribassata di 790 mm aggiungono una sensazione di sicurezza.

Prezzi collezione Triumph Bonneville Stealth Edition 2024

La lavorazione Stealth prevede un sovrapprezzo, rispetto alla variante base, di € 600 o di € 800 a seconda dei modelli. Di seguito il listino prezzi (franco concessionario):

Modello Modern Classic 2024 Prezzo Bonneville Speedmaster Stealth Edition € 16.695 Bonneville Bobber Stealth Edition € 16.695 Bonneville T100 Stealth Edition € 12.195 Bonneville T120 Stealth Edition € 15.095 Bonneville T120 Black Stealth Edition € 15.095 Speed Twin 1200 Stealth Edition € 15.095 Speed Twin 900 Stealth Edition € 9.945 Scrambler 900 Stealth Edition € 11.995

Offerte Abbigliamento Moto su Amazon

—–

—–

Qui il canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED