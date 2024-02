La gamma Triumph Tiger 1200 del 2024 si presenta rinnovata con un importante aggiornamento tecnico, oltre al miglioramento dell’ergonomia e del comfort di guida.

Triumph rinnova la propria gamma Tiger 1200 per il 2024 con un nuovo aggiornamento tecnico, che introduce miglioramenti significativi in ogni modello della famiglia. L’aggiornamento per il 2024 si concentra su diversi aspetti chiave: sul motore tricilindrico da 1160cc ancora più affinato, oltre ai miglioramenti significativi all’ergonomia e al comfort di guida.

Il cuore pulsante della Tiger 1200, il suo motore tricilindrico da 1160cc, è stato oggetto di ulteriori perfezionamenti per garantire un’esperienza di guida ancora più fluida e reattiva. Grazie a modifiche tecniche come l’ottimizzazione dell’albero motore, dell’alternatore e del bilanciamento, oltre a interventi sulla calibrazione elettronica, i motociclisti beneficeranno di un’erogazione della coppia più precisa, specialmente ai bassi regimi. Questo si traduce in una maggiore dolcezza di guida, sia in accelerazione che in decelerazione, con una frizione dal design rinnovato che assicura cambi più morbidi.

Sul fronte del comfort, Triumph non si è limitata a migliorare la motorizzazione. Manubrio e riser ammortizzati, già apprezzati nei modelli Explorer, ora equipaggiano anche le versioni GT Pro e Rally Pro, offrendo una guida più piacevole e riducendo l’affaticamento durante i viaggi lunghi. La sella è stata ridisegnata per offrire una maggiore libertà di movimento e ridurre l’affaticamento, con l’opzione di una sella più bassa che facilita l’accessibilità per tutti i piloti.

Innovazioni tecniche come la funzione Active Preload Reduction, che abbassa l’altezza della sella alla fermata del veicolo, e l’aumento della capacità di discesa in piega, dimostrano l’attenzione di Triumph per la sicurezza e la maneggevolezza.

I nuovi colori per il 2024, che includono il vibrante Carnival Red per i modelli GT Pro e GT Explorer e l’elegante Matt Sandstorm per i modelli Rally Pro e Rally Explorer, insieme alle tradizionali Snowdonia White, Sapphire Black, Jet Black e Matt Khaki Green, offre agli appassionati la possibilità di scegliere il proprio stile unico.

I nuovi modelli Tiger 1200 2024 arriveranno ad aprile con prezzi di listino (franco concessionario, IVA inclusa) che vanno dai 22.395 € per la Tiger 1200 GT Pro ai 23.395 € per la Tiger 1200 Rally Pro; si sale a 24.195 € per la Tiger 1200 GT Explorer ed infine 25.295 € per la Tiger 1200 Rally Explorer.

Copyright Image: Sinergon LTD