Nuova Peugeot 308 SW è la versione che va a completare la gamma di Nuova 308 e che esprime le caratteristiche vincenti della versione 5 porte con ancor più spazio a bordo e capacità di carico.

Nuova Peugeot 308 SW: caratteristiche

Un design seducente ed innovativo, una personalità decisa, fortemente Peugeot e riconoscibile a prima vista. Un’eccellenza qualitativa e tecnologica rappresentata da tante soluzioni avanzate, tra cui spicca il Peugeot i-Cockpit (con il nuovo i-Connect) in grado di offrire una guida di livello superiore e totalmente inedita.

Ma anche emozionante e incredibilmente efficiente, grazie anche alle nuove motorizzazioni plug-in Hybrid, in grado di completare ulteriormente l’offerta di alimentazioni che declinano alla perfezione il concetto di Power of Choice.

Per il lancio commerciale di Nuova 308 SW la Casa del Leone mette a disposizione un’offerta finanziaria i-Move completa e competitiva, proposta sull’allestimento cuore di gamma Allure Pack, e studiata nell’ottica della massima accessibilità della strategia Time to Change LEV (Rata versione termica = Rata versione elettrificata).

Il canone comprende 1 anno di estensione della garanzia e la manutenzione programmata. Inoltre, sulle versioni Hybrid, la rata comprende 1 anno di ricariche pubbliche illimitate. Un’offerta finanziaria semplice ed immediata: 269 euro (IVA compresa) di rata mensile valida per entrambe le alimentazioni prese ad esempio (BlueHDi 130 EAT8 e HYBRID 180).

Anticipo di 6.000 euro per la versione termica, di 7.400 euro per la ibrida plug-in. In quest’ultimo caso, in presenza di rottamazione, è però possibile sfruttare 2.000 euro aggiuntivi di incentivi statali per abbattere ulteriormente l’anticipo.

