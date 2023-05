Nuovo Peugeot 2008, anche elettrico con 406 km di autonomia

Peugeot presenta il restyling del SUV Peugeot 2008 che sarà disponibile nelle concessionarie per la prossima l’estate, negli allestimenti Active, Allure e GT con motori endotermici e nella variante elettrica e-2008, che beneficia di un powertrain aggiornato.

Peugeot 2008 si presenta con un importante cambio di look nel frontale. Oggi troviamo le tre barre di LED verticali ai lati del paraurti, che ricordano quelle della 9X8 da competizione e quelle introdotte sul restyling della 508. I tre elementi tornano anche nella disposizione interna dei gruppi ottici principali della versione GT, mentre la mascherina adotta il nuovo logo ed elementi grafici inediti.

Nella parte posteriore rimane la fascia di LED a sviluppo orizzontale, ora dotata di tre gruppi da due elementi luminosi per ogni lato. Per la carrozzeria sono previste anche le nuove tinte Selenium Grey e Okenite White, che si aggiungono alle già note Artense Grey, Black Perla Nera, Elixir Red e Vertigo Blue. Anche i cerchi di lega, nelle varianti da 16, 17 e 18 pollici, si caratterizzano per un nuovo design e finiture inedite.

Gli interni ripropongono l’i-Cockpit con finiture e specifiche tecniche aggiornate. Nella console centrale sono inseriti i pulsanti che gestiscono la trasmissione automatica (in alternativa a quella manuale), mentre davanti al guidatore è presente la strumentazione digitale da 10″ (a partire dall’allestimento Allure), che sulla GT adotta anche la grafica tridimensionale. L’infotainment offre lo schermo da 10″ per tutti gli allestimenti e propone per le versioni più ricche il pacchetto di servizi i-Connect e i-Connect Advanced. Il restyling porta in dote anche le telecamere a 360 gradi ad alta definizione, le prese USB-C e la ricarica wireless da 15 Watt in base agli allestimenti.

Peugeot 2008 elettrica

La e-2008 porta al debutto il powertrain aggiornato già visto su altri modelli del Gruppo Stellantis. Il propulsore da 156 CV offre prestazioni superiori a quello precedente da 136 CV, mentre la batteria da 54 kWh (dai 50 precedenti) consente di portare l’autonomia omologata nel ciclo Wltp a 406 chilometri. La ricarica viene gestita dal sistema di bordo da 7,4 kW (11 kW opzionale), oppure da colonnine rapide a 100 kW, che permettono di passare dal 20 all’80% dell’energia in circa 30 minuti.

I motori tradizionali

I motori termici disponibili includono il benzina tre cilindri 1.2 Puretech da 100 CV con cambio manuale e 130 CV con cambio automatico a otto marce, e il diesel BlueHDi 130 con cambio automatico a otto marce. Nel 2024, la gamma della 2008 si arricchirà ulteriormente con il lancio di una variante mild hybrid, dotata di un impianto elettrico a 48 volt e abbinata al motore turbobenzina Puretech da 136 CV e a un cambio automatico a doppia frizione con sei marce. Secondo la casa, questa versione sarà in grado di ridurre i consumi fino al 15%. Questa stessa unità è stata annunciata per la Peugeot 3008.

Sistemi di sicurezza

Peugeot 2008 è dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida di Livello 2. Sarà possibile equipaggiarlo con l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, l’Automatic Emergency Braking attivo giorno e notte fino a 140 km/h, l’Active Lane Departure Warning, il Blind Spot Monitoring e il Traffic Sign Recognition aggiornato, in grado di riconoscere diversi nuovi segnali oltre a quelli dei limiti di velocità. Con questi avanzati sistemi di assistenza alla guida, la sicurezza del conducente e dei passeggeri sarà ulteriormente migliorata.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.