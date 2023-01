Peugeot 3008 Hybrid 180 è la nuova versione dotata di motorizzazione plug-in Hybrid da 180 CV. Disponibile in due diversi allestimenti, va ad affiancarsi alle altre motorizzazioni plug-in Hybrid presenti a listino, quella da 225 CV a trazione anteriore e quella da 300 CV dotata di trazione integrale. Tutta la gamma di 3008 dotata di cambio automatico EAT8 vede l’arrivo del nuovo selettore cambio ad impulsi e-toggle.

Peugeot 3008 Hybrid 180: caratteristiche

Il nuovo 3008 Hybrid 180 vanta un powertrain che combina un motore termico a benzina da 1,6L e 150 CV combinato ad una unità elettrica da 110, per una potenza complessiva di 180 CV. È in grado di offrire un ottimo dinamismo al SUV del Leone, come testimoniato dagli 8,7 secondi necessari per accelerare da 0-100 km/h e dalla velocità massima di 215 km/h (ove consentito).

La batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh di cui è dotato, inoltre, gli permette di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 60 km e può comodamente esser ricaricata nel box di casa durante la notte (7,5h) o presso colonnine pubbliche o wallbox in appena 2 ore, sfruttando il caricatore di bordo (OBC) opzionale da 7,4 kW.

Già ordinabile, questa nuova motorizzazione è disponibile in due allestimenti, Active Pack e Allure Pack, ed ha un prezzo di listino rispettivamente di 47.200 e 49.200 euro chiavi in mano, esattamente 1.500 euro in meno della versione da 225 CV.

