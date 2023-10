Lynk & Co: come prenotare un test drive e come sottoscrivere l’abbonamento

Fin da quando abbiamo intervistato per la prima volta il CEO Alain Visser, abbiamo visto come Lynk & Co abbia scelto un approccio diverso dal solito per vendere il SUV Lynk & Co 01 (qui la nostra prova).

Un solo modello, full optional e in due colori, venduto tramite la sottoscrizione di un abbonamento, oppure, più di recente, con formule di noleggio a lungo termine e leasing, ma senza i classici concessionari. Tutto si fa online, ma se si volesse vedere l’auto dal vivo prima di acquistarla?

Come provare la Lynk & Co 01

Come detto, Lynk & Co gira intorno al suo network digitale, reso dal sito e dall’app, quest’ultima importante una volta che si ha sottoscritto l’abbonamento per poter condividere l’auto o per altre funzionalità.

Dal sito, quindi, è possibile creare il proprio account e procedere velocemente alla fase di acquisto, scegliendo la formula tra quelle sopra indicate e il colore.

Comunque, per quanto l’approccio sia nuovo, è possibile sia essere seguiti sia anche prenotare un test drive gratuito. Sempre dal sito, è possibile infatti avere un appuntamento per guidare l’auto un’ora in completa libertà e autonomia, sia da soli che portandosi anche amici e familiari.

Il test drive può essere prenotato al momento in cui questo articolo viene scritto (ottobre 2023):

al Club di Milano in Corso Venezia, 6. Qui, anche senza prenotazione, è possibile incontrare anche lo staff di Lynk & Co e fare tutte le domande necessarie, oltre a poter vedere l’auto da ferma. Differentemente dal club di Roma, infatti, in quello meneghino si trova l’auto esposta.

negli Hub di solito allestiti nelle parti più esterne delle città. Al momento, sul sito è segnalato solo quello di Milano.

Ai Meeting Point, realizzato insieme ad alcuni partner ufficiali. Si tratta di punti all’aperto, sempre facilmente raggiungibili, per testare l’auto in diverse condizioni e trovare risposte alle proprie domande. Al momento si trovano Meeting Point a Torino, Bologna, Roma centro e Roma Eur.

In questi punti fisici, volendo, è possibile anche essere guidati all’acquisto dal team, acquisto che però si fa sempre tramite sito ufficiale.

Lynk & Co 01: prezzi e caratteristiche

A ottobre 2023 ci sono diverse possibilità di acquisto per la Lynk & Co 01 in Italia. Tutte le offerte indicate riguardano il Model Year 2023 con motorizzazione plug-in hybrid che, in elettrico, percorre fino a 75 km.

Il primo, quello “storico”, l’abbonamento il cui canone è salito a 600 € al mese, con quota d’iscrizione pari a 200 €. La convenienza dell’abbonamento è la possibilità di annullarlo in qualsiasi momento, ricevere sempre assistenza stradale, e avere inclusa la manutenzione programmata, l’assicurazione completa e la tassa di circolazione. L’abbonamento include 1250 km al mese o 15.000 km l’anno, con 20 centesimi per ogni km extra.

Lynk & Co 01 è disponibile anche con Noleggio a Lungo Termine per privati con ALD, scegliendo una durata tra 24 e 60 mesi e km annuo da 10.000 a 40.000 km in base al budget, con canone che varia tra i 488 e i 589 € al mese e anticipo sempre di 4.000 €. Il noleggio include la manutenzione, assistenza stradale europea e assicurazione.

Non manca anche l’acquisto classico: l’auto è disponibile full optional a 44.500 €, con possibilità di finanziamento da 12 a 84 mesi, con rata che varia in base alla durata del finanziamento e all’anticipo che si sceglie di dare.

Infine, a ottobre 2023 è stata introdotta anche la possibilità di avere l’auto in leasing, sempre con ALD e LeasePlan, con durata di 3, 4 o 5 anni e chilometraggio tra 10.000 e 40.000 km. Anche in questo caso si le tariffe vanno da 448 a 519 €, con anticipo di 4000 €. L’offerta è pensata per aziende e partite iva, e come tutti i leasing permette di riscattare l’auto allo scadere del contratto.

