OnlyFans ancora sulle carene del Team American Racing Moto2

OnlyFans, noto sito che offre video, foto, performance in diretta ad un pubblico adulto è ancora sponsor di un Team in Moto2.

La prossima settimana in Qatar prenderà il via il Motomondiale, quindi i campionati del mondo MotoGP, Moto2 e Moto3. Gli appassionati più attenti avranno sicuramente notato già la scorsa stagione che tra i team della classe intermedia era presente il Team OnlyFans American Racing che nel 2024 correrà con lo statunitense Joe Roberts e lo spagnolo Marcos Ramirez.

La presenza di OnlyFans come sponsor principale di un team della Moto2 non rappresenta certo una novità nel mondo delle corse. Come non ricordare Playboy che fu sponsor del Team LCR Honda in MotoGP nel 2009. Tuttavia, la mossa di OnlyFans, senza dubbio audace, porta con sé una serie di considerazioni e possibili reazioni da parte degli appassionati di moto.

OnlyFans, noto per essere una piattaforma che consente ai creatori di contenuti di offrire video, foto e performance in diretta a un pubblico pagante, si è guadagnato una reputazione principalmente per i suoi contenuti per adulti. La decisione di sponsorizzare un team nel Moto2 segna un passo importante nella strategia di marketing dell’azienda, che sembra intenzionata a diversificare la sua immagine e a raggiungere nuovi pubblici.

Gli appassionati di moto, noti per la loro passione verso il mondo delle corse, potrebbero avere reazioni miste di fronte a questa novità. Da un lato, alcuni potrebbero vedere questa sponsorizzazione come un segno di modernizzazione e apertura del campionato verso nuove forme di partnership commerciali, riconoscendo l’importanza degli investimenti per il sostegno e lo sviluppo dello sport.

D’altro canto, non mancheranno gli appassionati che potrebbero esprimere perplessità o disapprovazione, data la natura dei contenuti promossi da OnlyFans. Come non ricordare il successo che ogni anno, da sempre, riscuoto le ombrelline note anche come paddock girls. Noi quindi siamo favorevoli a questi nuovi sponsor che non possono far altro che portare una ventata di frivolezza nel mondo delle corse.

Copyright Image: Sinergon LTD