Orari F1 GP Abu Dhabi 2023 su TV8 e in diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari F1 GP Abu Dhabi 2023 su TV8 con il via della gara in diretta su Sky e Now. Attenzione le qualifiche di sabato sono in differita su TV8, così come domenica la gara di F1 sarà in differita alle 19.00. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Dalle mille luci di Las Vegas si passa in pochi giorni al tramonto di Abu Dhabi per quello che è ormai diventato un classico di fine stagione. Il tracciato di Yas Marina, infatti, ospiterà questo fine settimana per la quindicesima volta il Gran Premio di Abu Dhabi che, in undici occasioni, è stato l’ultima tappa della stagione.

Nel 2021 il tracciato è stato modificato in alcuni punti che lo hanno reso più veloce e filante, creando anche maggiori opportunità per i sorpassi, come si è visto nelle ultime due edizioni. Il tracciato è composto da 16 curve, combinate ad alcuni tratti veloci, tra cui il rettilineo di 1,2 chilometri tra le curve 5 e 6. Le modifiche al circuito del 2021 hanno accorciato la sua lunghezza a 5,28 chilometri.

Come consuetudine, il Gran Premio vivrà un’appendice il martedì successivo con una giornata di test che vedrà in pista tutte le squadre con due vetture, una dedicata ai giovani piloti e una a prove di gomme. I

È Lewis Hamilton il pilota con più successi (5) in questo Gran Premio, seguito da Max Verstappen e Sebastian Vettel (3 ciascuno). Mercedes e Red Bull sono le squadre più vincenti negli Emirati Arabi: sei primi posti ciascuno.

Orari F1 GP Abu Dhabi 2023 TV8

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su TV8 in differita.

Sabato 25 novembre

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.30: Qualifiche F1

Ore 19.45: Paddock Live

Domenica 26 novembre

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 19:00: Gara F1

Ore 21.00: Paddock Live

Orari F1 GP Abu Dhabi 2023 TV8 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su SKY e NOW in diretta.

Sabato 25 novembre

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.15: F2 – Sprint Race

Ore 14.15: Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 26 novembre

Ore 10.10: F2 – Formula Race

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED